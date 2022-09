Ihr Sohn Prinz Charles vertritt sie: Queen Elizabeth II. wird in diesem Jahr nicht ihre Lieblingsveranstaltung bei den Highland Games besuchen. Im Königreich ist man deswegen beunruhigt.

Das Braemar Gathering ist das bekannteste unter den rund 100 Highland Games, die es in Schottland gibt. Es findet jedes Jahr Anfang September in dem kleinen Dörfchen Braemar im Aberdeenshire statt. Berühmt ist die Veranstaltung auch, weil sie unter der Schirmherrschaft der Queen steht, die um diese Zeit im Jahr traditionell in ihrem Sommersitz, dem nahe gelegenen Balmoral Castle weilt.

Erstmals hat die Monarchin diese Veranstaltung 1933 besucht, da war sie gerade sieben Jahre alt. Es wurde eine lebenslange Liebe: In ihrer 70-jährigen Regentschaft hat Königin Elisabeth II. so gut wie kein Gathering ausgelassen. Doch in diesem Jahr wird sie fehlen - und das beunruhigt viele ihrer Landsleute.

Die Queen schickt ihren Sohn

Zwar lässt sich die Monarchin durch ihren ältesten Sohn, Thronfolger Prinz Charles, standesgemäß vertreten. Doch jeder weiß, wie gerne die Queen die Highland Games besucht. Die Tatsache, dass sie in diesem Jahr passen muss, weckt Sorgen um den Gesundheitszustand der 96-Jährigen.

Zumal die Regentin auch mit einer weiteren Tradition brechen wird: Am Dienstag soll Queen Elizabeth II. den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Boris Johnson empfangen, den die Tories am Montag bestimmen wollen. Zur Wahl stehen Außenministerin Liz Truss und der frühere Finanzminister Rishi Sunak.

Bislang fand die erste Audienz eines neuen Premierministers immer im Buckingham Palast in London statt. In diesem Jahr ist aber alles anders: Wer immer in 10 Downing Street einzieht, wird den Weg nach Schottland antreten müssen. Denn die Queen ist nicht in der Lage, in die britische Hauptstadt zu reisen. Als Grund dafür gab der Palast "Mobilitätsprobleme" an.

Die verhindern offenbar auch, dass die Königin ihre geliebten Highland-Games besucht. Die beiden vergangenen Jahre musste sie bereits gezwungenermaßen darauf verzichten - aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Spiele aus. Vielleicht schaut sich Elizabeth II. das Braemar Gathering im Live-Stream an und verfolgt so schräge Wettbewerbe wie Baumstammwerfen und Tauziehen von ihrem Rechner aus. Es wäre ein schwacher Trost.

