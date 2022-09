Mit seinen kurzen Beinen und dem kompakten Körper sieht er aus wie ein tiefergelegter, dicker Schäferhund - und erwärmt seit Jahrzehnten das Herz einer gewissen weltberühmten Dame: der Welsh Corgi Pembroke - kurz "Corgi". Die Queen hat sich bereits in frühester Kindheit in die Hunderasse verliebt. Seit jeher von der Familie Windsor präferiert, blieb Königin Elisabeth II. bis heute dieser Rasse treu. Über 30 dieser Hunde hatte sie bereits während ihrer Regentschaft.

Mittlerweile sind die knuffigen Vierbeiner eng mit der Queen verbunden, werden überall auf der Welt mit ihr assoziiert. Als königliche Hofhunde genießen sie jede Menge Privilegien. So haben sie einen eigenen "Corgi Room" im Buckingham-Palast und einen Chefkoch, der ihnen unter anderem frisches Rind und Kaninchen serviert. An Weihnachten werden sie mit Geschenken und Hundekuchen überhäuft. Einen kleinen Einblick in so ein königliches Hundeleben im Schloss gibt diese Fotostrecke.