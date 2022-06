Mit 96 Jahren muss selbst eine Königin mit ihren Kräften haushalten. Queen Elizabeth II. muss den bisherigen Feierlichkeiten zu ihrem Thronjubiläum Tribut zollen.

Die britische Königin Elizabeth II. wird am Freitag wegen "Unwohlseins" nicht zu den weiteren Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum erscheinen. "Angesichts der Anfahrt und der nötigen Anstrengung, um an dem Dankgottesdienst in der Londoner Saint-Paul-Kathedrale teilzunehmen, hat Ihre Majestät sich nach einigem Zögern entschlossen, nicht daran teilzunehmen", teilte der Palast am Donnerstag mit.

"Die Queen hat sich über die Parade und die Flugschau gefreut, aber sie fühlt sich nicht ganz wohl", hieß es zur Begründung. Wiederholte gesundheitliche Probleme der 96 Jahre alten Monarchin in den vergangenen Monaten hatten Befürchtungen aufkommen lassen, sie könne bei den viertägigen Jubiläumsfeierlichkeiten nicht anwesend sein. Ihr zweitältester Sohn Andrew hat wegen einer Corona-Infektion ebenfalls seine Teilnahme abgesagt.

Queen Elizabeth seit 1952 auf dem Thron

Einen großen Auftritt hatte sie dann aber am Donnerstag bei der Militärparade "Trooping the Colour", bei der zehntausende Menschen ihr zujubelten. Elizabeth II. hatte am 6. Februar 1952 den britischen Thron bestiegen. Die landesweiten Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag finden wegen des besseren Wetters aber erst jetzt statt.

Darauf haben Royal-Fans gewartet: Mitglieder des Königshauses treffen zur Militärparade "Trooping the Colour" ein, mit der in London der Geburtstag und das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert wird. Herzogin Camilla teilte sich die Kutsche mit Herzogin Kate und deren Kindern George, Charlotte und Louis.

Weitere Höhepunkte sind ein Popkonzert mit 22.000 Gästen und Stars wie der britischen Band Queen, Alicia Keys und Diana Ross am Samstag sowie landesweite Festessen unter freiem Himmel und ein Festumzug in London am Sonntag.