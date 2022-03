23. März 2022

Diese Gäste nehmen an der Gedenkfeier für Prinz Philip teil

Am kommenden Dienstag wird in Westminister Abbey ein ganz besonderer Gottesdienst abgehalten, eine Gedenkfeier zu Ehren von Prinz Philip. Der Gemahl von Queen Elizabeth verstarb im vergangenen April im Alter von 99 Jahren. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Trauerfeier damals im engsten Familienkreis statt. Nun soll noch einmal in einem größeren Rahmen Abschied genommen werden. Wer alles auf der Gästeliste steht, ist zwar noch nicht bekannt, erste Teilnahmen wurden aber bereits bestätigt. So soll unter anderem das schwedische Königspaar, Carl Gustaf und Silvia, anreisen. Auch der niederländische König Willem-Alexander nebst Königin Máxima und Prinzessin Beatrix will dabei sein. Wie die "Daily Mail" wissen will, werden unter anderem auch König Philippe und Königin Mathilde von Belgien sowie König Harald und Königin Sonja von Norwegen in Westminster Abbey Abschied nehmen. Auch direkte Angehörige werden an der Gedenkfeier teilnehmen, darunter sogar Prinz Andrew. Nur einer hat bereits abgesagt: Enkel Prinz Harry.

