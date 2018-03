Queen Latifah (48, "Girls Trip") trauert um den wichtigsten Menschen in ihrem Leben: Die Mutter der Musikerin und Schauspielerin, Rita Owens, ist am Mittwoch gestorben, nachdem sie viele Jahre mit Herzproblemen zu kämpfen hatte. Das bestätigte Queen Latifah dem US-Magazin "People".

"Schweren Herzens muss ich bekannt geben, dass meine Mutter Rita Owens heute verstorben ist", erklärte Latifah, die mit bürgerlichem Namen Dana Elaine Owens heißt, in dem Statement. "Jeder, der sie mal getroffen hat, weiß, was für ein helles Licht sie auf dieser Erde war. Sie war sanft, aber stark, süß, aber frech, weltgewandt, aber pragmatisch, eine Frau von großem Glauben und sicherlich die Liebe meines Lebens." Ihre Mutter habe viele Jahre lang mit Herzproblemen zu kämpfen gehabt, so die Sängerin, jetzt sei "ihr Kampf vorbei": "Ich bin untröstlich, aber ich weiß, dass sie Frieden gefunden hat."

Bereits 2015 erzählte Queen Latifah in einem Interview, dass sie, wenn sie nicht in Kalifornien ist, bei ihrer Mutter zuhause in New Jersey bleibt und sie zusammen mit Verwandten und einer Krankenschwester pflegt.