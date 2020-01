Krisentreffen auf dem Landsitz der britischen Königsfamilie in Sandringham am Montag, rund 200 Kilometer nördlich von London. Am Abend erfolgt dann das Statement der Queen. Darin stellt sie sich hinter Meghan und Harry und deren Absicht, die königlichen Pflichten nicht mehr wahrzunehmen und finanziell unabhängig zu werden. Auf dem Weg zu dem Ziel soll es eine Übergangsphase geben, so die Queen in ihrem Schreiben an die Öffentlichkeit. Der Krisengipfel der Royals hatte am Montagabend stattgefunden. Geladen hatte die 93-jährige Queen Elizabeth. Es war ein in dieser Form bisher einmaliges Ereignis. Hintergrund war die überraschende Ankündigung von Prinz Harry und Herzogin Meghan sich von der königlichen Familie abzuwenden. Der Schritt war mit niemanden in der Familie abgesprochen worden und wurde von ihnen unter anderem über Instagram kommuniziert. Bei dem Treffen waren der 71-jährige Vater von Harry, Prinz Charles, sowie der 37-jährige Bruder William mit dabei.