Wegen Omikron Queen sagt traditionelles Weihnachtsfest in Sandringham ab

Zum zweiten Mal infolge kann Queen Elizabeth II. Weihnachten nicht in Sandringham feiern. Alle Pläne wurden aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen. Ihre Familie will die 95-Jährige trotzdem sehen.

Dieses Weihnachtsfest dürfte für Queen Elizabeth II. besonders schwer werden. Es ist das erste Mal, dass sie die Feiertage ohne ihren Mann Prinz Philip verbringen muss, der im April im Alter von 99 Jahren verstarb. Zudem wirft die hochansteckende Omikron-Variante auch die Pläne der Royals durcheinander. Die Reise nach Sandringham, wo die Queen traditionell ihren Weihnachtsurlaub verbringt und sich bis Anfang Februar aufhält, wurde gestrichen. Stattdessen bleibt die 95-Jährige – wie schon im vergangenen Jahr – auf Schloss Windsor. Dort will sie Besuche von Familienmitgliedern empfangen. Wer wann kommt, ist bisher nicht klar.

Bereits zuvor hatte es Bedenken gegeben, ob der traditionelle Kirchgang am ersten Weihnachtstag stattfinden könne. Für gewöhnlich versammeln sich dann hunderte Menschen, um einen Blick auf die Königsfamilie zu erhaschen, die zu Fuß von der Kirche zum Schloss läuft. Die Gefahr, dass sich die Omikron-Variante unter den Menschenmassen verbreitet ist groß – selbst an der frischen Luft. Nun wurde nicht nur der Spaziergang, sondern gleich die ganze Reise nach Sandringham in der Grafschaft Norfolk abgesagt.

Omikron wirft Weihnachtspläne der Queen durcheinander

Die Queen habe die "persönliche Entscheidung nach gründlicher Überlegung" getroffen, zitierte die britische Nachrichtenagentur Press Association ein Mitglied des Königshauses. Während der Feiertage würden alle Vorsichtsmaßnahmen und Regeln befolgt, versicherte der Vertreter.

In der vergangenen Woche musste bereits ein geplantes Weihnachtsessen der Queen ausfallen. Die Monarchin hatte ursprünglich rund 50 Gäste zu dem vorweihnachtlichen Mahl auf Schloss Windsor geladen. Das Essen im Familienkreis liegt der Königin traditionell sehr am Herzen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand es nun zum zweiten Mal nicht statt.

In Großbritannien breitet sich die neuartige Variante des Coronavirus rasant aus. Am Montag verzeichnete das Land 91.743 Neuinfektionen. Vor allem die Hauptstadt London ist stark betroffen. Bürgermeister Sadiq Khan hatte am Wochenende den Katastrophenfall ausgerufen.