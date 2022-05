Die Queen hat die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan, Lilibet, noch nie zu Gesicht bekommen, obwohl es ihre Urenkelin ist. Dies wollen die Sussexes nun ändern und feiern den ersten Geburtstag der Kleinen in Großbritannien.

Die Tochter von Meghan und Harry ist nach dem Spitznamen ihrer Uroma, Queen Elizabeth II. benannt, doch kennengelernt haben sich die beiden bisher nicht. Dies soll sich am kommenden Wochenende ändern. Am 4. Juni wird die Kleine ein Jahr alt. Diesen Geburtstag planen die Aussteiger-Royals in Prinz Harrys Heimat England zu verbringen.

Immer wieder wurde seit ihrem königlichen Abgang darüber diskutiert, wann die Sussexes geschlossen als Familie England besuchen würden. Prinz Harry empfand es als nicht sicher genug für seine Familie, wenn er nicht wie in alten royalen Zeiten auch den dazugehörigen Polizeischutz erhalten würde. Doch dann kamen Prinz Harry und Meghan doch auf ein Teekränzchen bei der Queen vorbei, als sie wegen der "Invictus Games" in Europa waren. Allerdings ohne die Kinder. Archie wurde damals noch in England geboren und lernte seine Uroma, die Queen, nur wenige Tage nach seiner Geburt kennen, die kleine Tochter Lilibet Diana, hat das Oberhaupt der britischen Monarchie bis heute nicht kennengelernt.

Für Harry und Meghan zog Eugenies Familie aus dem Frogmore Cottage aus

Anlässlich des Thronjubiläums der Queen kommen die Sussexes aber zurück nach Großbritannien und dieses Mal haben sie ihre Mini-Mes im Gepäck. Zu diesem Zweck sollen schon Prinzessin Eugenie und ihre Familie das Frogmore Cottage geräumt haben. Hier lebt Prinz Harrys Cousine seit 2020, obwohl es eigentlich von den Sussexes gemietet ist. Gerade erst soll Eugenie das Cottage nach ihrem Geschmack neu eingerichtet haben. Laut der britischen News-Seite "Daily Mail" sind die Brooksbanks aktuell bei der Familie untergekommen, damit die Sussexes in dem Cottage residieren können.

Im Frogmore Cottage soll am kommenden Samstag, dem Geburtstag der kleinen Lilibet, auch ihre Party zum Einjährigen stattfinden. Zu diesem Anlass wird auch Queen Elizabeth II. erwartet. Das britische Heim von Harry und Meghan liegt auf dem Gelände von Windsor Castle, dem Wohnsitz der Queen.

Anfang vergangener Woche sollen der Herzog und die Herzogin von Sussex der Königin mitgeteilt haben, dass sie sich während der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum am kommenden Wochenende zurückhalten und nur an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen werden. Sie wollen der Queen nicht die Show stehlen, nachdem die Monarchin der Familie "befohlen" haben soll, zusammenzukommen, mit der Bitte, dies ohne "Drama" zu tun.

Harry und Meghan werden Berichten zufolge am Gottesdienst teilnehmen sowie an der "Trooping the Colour"-Parade. Sie sollen jedoch nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes erscheinen, genauso wenig wie Prinz Andrew.

