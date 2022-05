Die Liste der Absagen wird immer länger: Wenige Wochen vor den großen Feiern zu ihrem Thronjubiläum hat die Queen ihre Besuche bei den jährlichen Gartenpartys im Buckingham Palast gestrichen.

Es ist ein Termin, der ihr immer viel Freude zu bereiten schien. Bei den royalen Gartenpartys im Buckingham Palast schritt die Queen in farbenfrohen Outfits über den Rasen und plauderte mit den geladenen Gästen. Es wurden Gurkensandwiches gereicht und Tee serviert. Ein eher zwangloses Miteinander unter freiem Himmel, um öffentliche Verdienste anzuerkennen und zu belohnen.

Doch in diesem Jahr wird Elizabeth II. nicht teilnehmen können. Das gab ein Palastsprecher bekannt und nannte als Gründe die angeschlagene Gesundheit der 96-jährigen Monarchin. Seit längerem hat sie mit Geh-Problemen zu kämpfen. Im vergangenen Oktober zeigte sie sich das erste Mal bei einem öffentlichen Auftritt mit einem Stock.

Queen wird bei Gartenpartys von anderen Royals vertreten

Die Queen soll bei den Gartenpartys durch andere Mitglieder der Königsfamilie vertreten werden. Konkrete Details würden "zu gegebener Zeit" bekannt gegeben, sagte der Sprecher. In den vergangenen beiden Jahren mussten die Gartenfeste wegen Corona ausfallen. Am kommenden Mittwoch soll nun das erste Event stattfinden. Weitere Partys sind für den 18. und den 25. Mai im Buckingham Palast sowie am 29. Juni in Holyroodhouse der offiziellen Residenz der Queen im schottischen Edinburgh geplant.

Am nächsten Dienstag steht zudem die feierliche Eröffnung des Parlaments in London an. Noch ist unklar, ob die Queen erscheinen wird. Bei der prunkvollen Zeremonie verliest die Regentin normalerweise das Programm der Regierung für die kommende Sitzungsperiode. Nach Palastangaben soll erst kurz vorher über die Teilnahme der Königin entschieden werden. Die Monarchin hatte zuletzt mehrere Termine aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.

Das wichtigste Event im Kalender der Königin findet Anfang Juni statt: Vom 2. bis zum 5. Juni wird es mehrtägige Feierlichkeiten anlässlich ihres Geburtstages und ihres 70-jährigen Thronjubiläums geben. Dann hoffentlich auch in Anwesenheit der 96-Jährigen.

Quelle: BBC