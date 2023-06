Queens of the Stone Age

Queens of the Stone Age Josh Homme hat den Krebs besiegt

Josh Homme, der Sänger von Queens of the Stone Age, macht seine Krebserkrankung öffentlich.

Bei Josh Homme (50) wurde 2022 Krebs diagnostiziert. Das enthüllte der Sänger und Gitarrist der Queens of the Stone Age in einem Interview mit dem Rock-Magazin "Revolver". Die Operationen, um das erkrankte Gewebe zu entfernen, seien demnach erfolgreich verlaufen. Gelegentlich werde er noch von Schmerzen heimgesucht. Um welche Art von Krebs es sich handelte, verriet der Rockstar nicht.

Krebs als "Kirsche auf der Torte einer interessanten Zeitspanne"

Seine Krebserkrankung beschreibt Josh Homme im Gespräch mit "Revolver" als "Kirsche auf der Torte einer interessanten Zeitspanne". So starben in den letzten Jahren viele Freunde, zum Beispiel Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins (1972-2022).

Im Herbst 2019 reichte seine Frau Brody Dalle (44), Sängerin der Punkband The Distillers, die Scheidung ein. Es entbrannte ein öffentlicher Sorgerechtsstreit um die drei gemeinsamen Kinder. Seine beiden Söhne strengten über ihre Mutter eine einstweilige Verfügung gegen Josh Homme an. Sie warfen ihrem Vater körperliche und seelische Misshandlung vor. Das Gericht lehnte die Verfügung ab.

Der Musiker war in der Vergangenheit immer wieder wegen Gewaltdelikten in die Schlagzeilen geraten. So trat er 2017 bei einem Konzert von der Bühne aus einer Fotografin ins Gesicht.

Am 16. Juni erscheint "In Times New Roman...", das neue Album der Queens of the Stone Age. Josh Homme hatte die Gruppe 1996 nach dem Aus seiner stilbildenden Stoner-Rock-Band Kyuss gegründet.

Der Sänger blickt nun optimistisch nach vorne. "Ich bin sehr dankbar, dass ich das durchstehen werde, und ich werde auf diese Zeit als etwas zurückblicken, das beschissen war - aber mich besser gemacht hat", so Homme zu "Revolver".