Star-Regisseur Quentin Tarantino (56, "Pulp Fiction") darf bald eine ganz besondere Premiere feiern. Wie der US-amerikanische Filmemacher und seine Frau Daniella Pick (35) dem "People"-Magazin mit einem Statement bestätigten, werden sie zum ersten Mal Eltern. Sie seien "sehr erfreut" mitteilen zu können, dass sie ein Baby erwarten, heißt es von Seiten des Ehepaars.

Tarantino und Pick hatten sich erst im November 2018 in einer traditionellen jüdischen Zeremonie in Beverly Hills das Ja-Wort gegeben. Nur wenige Tage vor der Hochzeit hatte Tarantino die Dreharbeiten zu seinem aktuellen Film "Once Upon A Time... In Hollywood" abgeschlossen. Die beiden lernten sich 2009 auf dem Jerusalem Film Festival kennen, wo Tarantino seinen Film "Inglourious Basterds" vorstellte. Nach einer kurzen Trennung fanden sie 2015 wieder endgültig zusammen und verlobten sich 2017.