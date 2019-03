Sein Interview im US-Fernsehsender CBS verwandelte R. Kelly am Dienstag in eine emotional aufgeladene Verteidigungsrede. Dem 52-jährigen R&B Star wird sexueller Missbrauch in zehn Fällen an drei minderjährigen Mädchen und einer Erwachsenen vorgeworfen. Die Fälle reichen bis ins Jahr 1998 zurück. Im Februar war er deswegen festgenommen und später gegen 100.000 Dollar Kaution freigelassen worden. "Wie könnte ich so blöd sein und jemanden gegen seinen Willen festhalten? Ist die Kamera da an? Okay. Das ist einfach nur dumm, benutzt Euren Verstand, Leute!" 2008 hatte Kelly schon einmal wegen des Verdachts auf Kinderpornografie vor Gericht gestanden, das mutmaßliche Opfer sagte allerdings vor Gericht nicht aus. Kelly wurde freigesprochen. Anfang dieses Jahres erhoben mehrere Frauen in der TV-Dokumentation "Surviving R. Kelly" neue Vorwürfe gegen den "I believe I can Fly"-Sänger. Im CBS-Interview am Dienstag sagte Kelly unter Tränen: "Ich hab' das nicht getan. Das bin nicht ich. Ich kämpfe hier um mein verdammtes Leben." Bei einer Verurteilung drohen ihm für jeden der zehn Fälle je sieben Jahre Haft.