R. Kelly (52, "I Believe I Can Fly") ist in Chicago erneut festgenommen worden. Der Musiker ist in 13 Punkten angeklagt, wie unter anderem die "New York Times" oder "CBS" berichten. Dabei geht es um Kinderpornografie, Verführung einer minderjährigen Person und Behinderung der Justiz, wie der zuständige Staatsanwalt bestätigte.

Der Musiker muss sich bereits in zehn Fällen wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten. Drei Frauen, die ihn beschuldigen, waren zum fraglichen Zeitpunkt minderjährig. Der R&B-Sänger, der alle Vorwürfe bestreitet, war zuletzt gegen Kaution auf freiem Fuß. Im Falle einer Verurteilung droht Kelly lebenslange Haft.

Anfang des Jahres hatte die Doku-Reihe "Surviving R. Kelly" die seit Jahren erhobenen Vorwürfe verschiedenster Frauen gegen den Sänger wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht. In den sechs Stunden der Dokumentation berichten viele Frauen, wie R. Kelly sie sexuell missbraucht und systematisch unterdrückt haben soll.