Ihm könnten im Falle einer Verurteilung 70 Jahre haft drohen. RnB-Sänger und Songschreiber R. Kelly hat sich am Freitag der Polizei in Chicago gestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn zuvor wegen schweren sexuellen Übergriffs in zehn Fällen angeklagt. Diese sollen zwischen 1998 und 2010 geschehen sein. Drei der vier mutmaßlichen Opfer waren damals - laut Staatsanwaltschaft - 17 Jahre alt. Kellys Anwalt Steven Greenberg kritisierte das Vorgehen der Ermittlungsbehörden: "Sie haben sich aus irgendeinem Grund entschlossen, ihn heute anzuklagen. Ich vermute, dass dies auf den öffentlichen Druck zurückzuführen ist. Doch Gericht und Staatsanwaltschaft sollten sich nicht unter Druck setzen lassen. Er ist ein unschuldiger Mann." Michael Avenatti vertritt nach eigenen Angaben zwei der Opfer sowie zwei Elternteile sowie zwei Informanten aus dem innersten Kreis um R. Kelly. Avenatti behauptet, seine Firma habe ein mehr als 40-minütiges Videoband entdeckt, das Kelly angeblich bei sexuellen Handlungen mit einem 14-jährigen Mädchen zeigt. Die Aufnahmen seien der Staatsanwaltschaft übergeben worden. Unklar war zunächst, ob sie als Beweismittel zugelassen werden. In einer im Januar im US-Fernsehen ausgestrahlten Dokumentationsreihe hatten mehrere Frauen Vorwürfe gegen Kelly erhoben. Dabei ging es um sexuelles Fehlverhalten und Missbrauch. Robert Kellys Anwalt Greenberg sagte, es gebe keine Beweise, um die in der Dokumentation enthaltenen Anschuldigungen zu stützen. Im Jahr 2008 hatte eine Jury den Interpreten von "I belive I can fly" von Vorwürfen im Zusammenhang mit Kinderpornographie freigesprochen. Schon am Samstag könnte es im aktuellen Verfahren zu einer ersten Anhörung des 52-Jährigen kommen.