US-Schauspieler R. Lee Ermey (1944-2018) ist am Sonntag im Alter von 74 Jahren an den Komplikationen einer Lungenentzündung gestorben. Das teilte sein langjähriger Manager, Bill Rogin, noch am selben Tag auf der Twitter-Seite des US-Stars mit: In der kurzen Nachricht hieß es: "Mit tiefer Trauer bedauere ich, euch alle zu informieren, dass R. Lee Ermey ("The Gunny") heute Morgen an Komplikationen einer Lungenentzündung gestorben ist. Er wird von uns allen sehr vermisst werden."

Beim Kinopublikum machte Ermey sich vor allem als Drill-Instructor Gunnery Sergeant Hartman in Stanley Kubricks Kriegsfilm "Full Metal Jacket" (1987) einen Namen. Die Rolle brachte ihm eine Golden-Globe-Nominierung ein. Zuvor war er schon in Francis Ford Coppolas Antikriegsfilm "Apocalypse Now" (1979) zu sehen. Zuletzt stand er für die Action-Komödie "The Watch - Nachbarn der 3. Art" (2012) vor der Kamera.