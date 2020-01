Die diesjährige Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist voll im Gange. Doch wie das so ist, wenn man 24 Stunden aufeinanderhängt und sich austauscht, schafft es nicht jedes Detail jeder Unterhaltung auch in die Sendung. Dabei ist vor allem Ex-"GZSZ"-Star Raúl Richter (32) ziemlich auskunftsfreudig, was sein Liebesleben angeht. Nun plauderte er in einem RTL-Video Details über seine Beziehung zu Freundin Vanessa Schmitt (24) aus.

Besonders die Wohnsituation interessierte die Mitcamper. Ziehen Richter und Schmitt zusammen? Schließlich sind die beiden schon ein Jahr ein Paar. "Noch nicht", antwortet Richter. Aber sie hätten schon einen "neuen Kleiderschrank" zusammen bestellt. Außerdem habe der Schauspieler am Tag der Abreise in den australischen Dschungel ein neues Bett bestellt, ein "schönes Bockspringbett (sic!)", lässt Richter wissen. Es werde Zeit für eine gemeinsame Wohnung, so der 32-Jährige weiter. Das ständige Pendeln wäre nichts für ihn.

Sicherlich auch ein Grund, warum das Paar zusammenwohnen will: Schmitt lebt, so Richter, zurzeit noch bei ihren Eltern in der Nähe von Karlsruhe. Immer wenn Richter dort zu Besuch gewesen sei, habe er "im Kinderzimmer genächtigt".

Ihre Mutter fand ihn schon immer "schnuckelig"

Schmitts Mutter habe ihn aus dem Fernsehen gekannt, verrät der Ex-"GZSZ"-Star. "Schau mal der, der ist doch ein Schnuckeliger", habe sie über Richter zu ihrer Tochter gesagt. Nicht das erste Mal, dass die Liebe zwischen Richter und Schmitt zum Thema wurde im Dschungelcamp. Ob das Paar schon über Kinder nachgedacht hat, wollte Elena Miras (27) bereits am zweiten Tag wissen. Erst mal nicht, erklärte Schmitt später im Interview mit RTL. Sie würden zunächst ihre Unabhängigkeit genießen wollen.