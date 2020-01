Der ehemalige "GZSZ"-Schauspieler Raúl Richter (32) ist für die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf dem Weg in den australischen Dschungel. Einen Zwischenstopp in Singapur nutzte der 32-Jährige, um einen Post auf Instagram abzusetzen. "Aus gegebenem Anlass ist es tatsächlich paradox, dass wir für eine Unterhaltungsshow in ein Land fliegen, in dem gerade Menschen um ihr Leben kämpfen und viele, viele Tiere diesen Kampf bereits verloren haben", ist neben einem Foto eines Koalas zu lesen, der von einem Feuerwehrmann mit Wasser versorgt wird.

Richter wolle seine "aktuell gute Reichweite dazu nutzen", seine rund 127.000 Follower für das "Thema Klimawandel zu sensibilisieren". Jeder trage einen Teil dazu bei und die aktuellen Buschbrände in Australien würden die Lage zudem verschlimmern. "Ich habe ein paar Seiten gefunden, auf denen ihr vielleicht eine kleine Spende hinterlassen könnt, um den Helfern die Arbeit in Australien zu erleichtern", schreibt Richter weiter und verlinkt darunter das Australische Rote Kreuz und den "NSW Wildlife Information Rescue and Education Service", eine gemeinnützige Organisation zur Rettung und Rehabilitation von Wildtieren in Australien.

Follower sind empört über seine Teilnahme

Allerdings ging sein sicherlich gut gemeinter Post nach hinten los. Denn viele seiner Follower empfinden Richters Worte offenbar als scheinheilig, unpassend und unglaubwürdig. Schließlich steige er in ein Flugzeug, um an der Show teilzunehmen und auch von einer Spende seinerseits ist nichts in dem Post zu lesen. Er hätte, so Richters Fans, seine Teilnahme am besten absagen sollen. Nachdem ein veritabler Shitstorm in der Kommentarspalte im Gange war, meldete sich Richter in einer Instagram Story erneut zu Wort.

Darin stellt er klar, dass er, genau wie alle anderen Dschungel-Teilnehmer, einen Vertrag unterschrieben habe und "verpflichtet" sei, diesen einzuhalten. "Natürlich spende ich auch einen Teil meiner Gage", ist darin weiter zu lesen.

Seine Kritiker sollten sich lieber überlegen, was sie selbst beitragen könnten, anstatt "feindliche Kommentare zu schreiben", erklärt Richter weiter. Außerdem weist der Schauspieler darauf hin, dass nach aktuellem Stand auch die Australian Open (ab 20. Januar) stattfinden würden. Das Tennis-Turnier sei ein "Event mit weltweiter Aufmerksamkeit".