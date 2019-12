"Mir wurde so viele Male gesagt, dass ich meine Haare verändern und lernen muss, wie ich mich schminke und 'andere Klamotten kaufe'... es fängt dann an, sich in deinem Kopf festzusetzen."

Der Beauty-Druck in Hollywood ließ auch Schauspielerin Rachel Brosnahan (29, "The Blacklist") früher nicht kalt. Bei einer Werbeveranstaltung für die dritte Staffel ihrer Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" sprach sie darüber, dass sie sich früher durchaus beeinflussen ließ. Heute allerdings hat Brosnahan eine gelassenere Haltung eingenommen und glaubt daran, dass Job-Angebote in der Traumfabrik nicht von einem bestimmten Look abhängen. "Wenn die Rolle deine sein soll, dann wird sie deine sein", erklärte sie der "Daily Mail" zufolge in New York.