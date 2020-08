Rachel McAdams soll ein süßes Geheimnis hüten. Nach der Geburt ihres ersten Kindes 2018 wurde sie nun mit angeblichem Babybauch gesichtet.

Schauspielerin Rachel McAdams (41, "Wie ein einziger Tag") scheint es schon wieder zu tun: die Zeit der freudigen Erwartung still und heimlich für sich genießen. Hielt sie 2018 die Schwangerschaft und Geburt ihres ersten Kindes, einem Jungen, aus der Öffentlichkeit heraus, könnte sie 2020 denselben Plan verfolgen. Jüngste Bilder, die die US-Seite "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", veröffentlicht hat, sollen die Schauspielerin mit einem angeblichen Babybauch zeigen.

Unter dem knielangen Kleid, das McAdams trägt, zeichnet sich unverkennbar eine Wölbung ab. Die Annahme unterstützend soll die Schauspielerin am Mittwoch (19. August), dem Tag der Fotoaufnahmen, in einem Babygeschäft in Los Angeles eingekauft haben. Auf eine offizielle Bestätigung, dass sie und ihr Partner, Drehbuchautor Jamie Linden (39, "Das Leuchten der Stille"), erneut Nachwuchs erwarten, dürften Fans allerdings vergebens warten. Das Paar, das seit 2016 liiert ist, hält sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Nicht einmal der Name des gemeinsamen Sohnes ist bisher bekannt.