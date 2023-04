von Julia Mäurer Rachel McAdams feiert als Schauspielerin in Hollywood Erfolge, doch der Schönheitswahn der Filmbranche ist ihr fremd: Für ein Fotoshooting posierte die 44-Jährige jetzt ganz selbstverständlich mit Achselhaaren.

Sie spielte an der Seite von Ryan Gosling, Robert Downey Jr. oder Benedict Cumberbatch: Seit 20 Jahren steht Rachel McAdams vor der Kamera und wirkte in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit. Die Kanadierin ist aber auch dafür bekannt, sich immer wieder Auszeiten von der Filmindustrie zu nehmen und es mit dem dort gängigen Schönheitswahn nicht ganz so ernst zu nehmen. Letzteres stellte McAdams nun bei einem Fotoshooting für die US-Zeitschrift "Bustle" unter Beweis.

Rachel McAdams trägt Designer-Outfits und Achselhaare

Die 44-Jährige posierte in mehreren Designer-Outfits – und zeigt dabei ganz selbstverständlich ihre Achselhaare. Auf einem Foto ist sie in einer schwarzen Corsage auf einem Sofa liegend zu sehen, ihre Arme hat sie weit ausgestreckt. Ein zweites Motiv zeigt McAdams in einem ärmellosen, weißen Kleid – auch dort ist ihre Behaarung unter den Armen deutlich erkennbar. "Bei diesem Shooting trage ich Latexunterwäsche. Aber ich habe zwei Kinder bekommen. Das ist mein Körper, und ich denke, es ist wichtig, das der Welt zu zeigen", sagte McAdams dem Magazin. Sie soll explizit darum gebeten haben, dass die Aufnahmen von ihr nicht zu sehr am Computer bearbeitet werden.

Glamouröse Fotoshootings sind für die Schauspielerin eher eine Ausnahme. 2006 etwa sagte sie kurzfristig eine Produktion mit Annie Leibovitz ab. Die Starfotografin wollte McAdams gemeinsam mit Scarlett Johansson und Keira Knightley für das Cover der "Vanity Fair" inszenieren. Das Problem: Designer Tom Ford, damals künstlerischer Leiter der Sonderausgabe, hatte Johansson und Knightley dazu überredet, nackt zu posieren – für McAdams kam das nicht infrage.

Am Ende landeten Scarlett Johansson, Keira Knightley und Tom Ford auf dem Titel. Die Frauen waren nackt, der Designer blieb angezogen und Rachel McAdams ihren Prinzipien treu. Die Schauspielerin lehnte auch Hauptrollen in Filmen wie "Der Teufel trägt Prada", "James Bond – Casino Royale" oder "Mission: Impossible III" ab, weil sie sich lieber um ihr Privatleben kümmern wollte statt um die ganz große Karriere.

Zuletzt sorgte sie 2018 für Schlagzeilen, als sie sich für das US-Magazin "Girls Girls Girls" ablichten ließ. McAdams posierte damals mit einer Milchpumpe an den Brüsten, weil sie ihren wenige Monate zuvor geborenen Sohn noch stillte. 2021 bekam die Kanadierin ihr zweites Kind, eine Tochter. Vater ihrer Kinder ist der Drehbuchautor Jamie Linden. Die Familie lebt in Toronto.

