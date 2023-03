von Luisa Schwebel Vor Gericht kämpfte Reality-TV-Star Georgia Harrison gegen ihren Ex-Partner Stephen Bear, nachdem dieser einen Sex-Film der beiden ohne Einverständnis geteilt und verkauft hat. Harrison gewann – und spricht jetzt über die Tortur.

Fast drei Jahre lang kämpfte Georgia Harrison gegen die Folgen einer Tat, die kürzlich sogar juristische Folgen hatte. Im Sommer 2020 teilte Harrisons Ex-Freund, Reality-TV-Star Stephen Bear, die Bilder seiner Überwachungskamera, die ihn und Harrison beim Sex zeigten.

Racheporno: Georgia Harrison verklagte ihren Ex-Freund Stephen Bear

Sie habe Bear angefleht, niemandem die Aufnahmen zu zeigen. Bear tat es trotzdem. Bei OnlyFans habe er den Film gepostet, dazu laut Harrison die Bildunterschrift: "Melden Sie sich jetzt für 50 Prozent Rabatt an, um zu sehen, wie ich diese B***h in meinem Garten f***e." Harrison verklagte Bear und ließ sogar ihre ihr zustehende Anonymität fallen. Während des Gerichtsprozesses inszenierte sich der Brite weiterhin, posierte für Fotografen mit Pelzmantel und extravagantem Gehstock. Ende vergangenen Jahres wurde er dann schuldig gesprochen, der 33-Jährige muss für 21 Monate ins Gefängnis.

In der ITV-Dokumentation "Revenge Porn: Georgia vs. Bear" sprach das Opfer am Montagabend ausführlicher über die Tat und ihre Folgen. Und sie verriet, wie sie Bear überführte. Nachdem sie gehört hatte, dass Bear den Clip sowohl bei Whatsapp herumschickte als auch bei OnlyFans veröffentlicht hatte, sammelte Harrison Beweise über die sozialen Netzwerke. Sie bat ihre Fans um Screenshots und sonstige Belege, ließ alles an eine E-Mail-Adresse ihrer Mutter senden. Ihr Ex-Freund habe sie konfrontiert, als er davon Wind bekam. "Was zum Teufel machst du da? Meine Nachrichten sind überschwemmt mit allen, die sagen, dass ich dich gefilmt und [das Video] verschickt habe. Dann bin ich auf deine Story gegangen und du hast ein paar verdammte Essays und Aufsätze geschrieben, die mich als jemanden darstellen, der ich nicht bin", schrieb er ihr. In der Doku zeigt Harrison den Text-Verlauf zwischen sich und Bear.

Er versuchte, sich rauszureden

"Ich habe Beweise dafür und du weißt, was du getan hast, also stell dich nicht dumm", schrieb sie ihm als Antwort. Doch Bear spielte weiterhin den Ahnungslosen. "Er hat nur versucht, mich zu manipulieren, damit ich Mitleid mit ihm habe, was in der Vergangenheit auch funktioniert hat", erklärt die ehemalige "Love Island"-Kandidatin vor der Kamera.

Wie sie anhand der Whatsapp-Nachrichten beweist, blieb sie trotz Bears Bemühungen bei sich und ihren Beweisen. "Ich habe mit mehreren Jungs gesprochen, denen du es gezeigt hast und ich habe Leute, die es haben und mir Screenshots geschickt haben. (..) Ich werde dich fertig machen. (...) Du wirst dafür ins Gefängnis gehen, Bear", schrieb sie ihm. Und tatsächlich hatte Harrison mit ihrer Klage Erfolg. Heute weiß sie, dass mit dem Gerichtsurteil auch ihre Karriere entschieden wurde. Denn wäre ihr Ex-Freund nicht schuldig gesprochen worden, wäre sie "gecancelt" worden, so Harrison bei "This Morning".

Jetzt möchte die Influencerin ihren Ex-Partner außerdem auf Schadensersatz verklagen und so die Summe zurückbekommen, die ihr wegen abgesagter Jobs in den vergangenen Jahren verloren gegangen ist.

Rachepornos spielen in der heutigen Zeit, in der es jedem möglich ist, Clips ins Internet zu stellen, eine immer größer werdende Rolle in der Strafverfolgung. In den USA wurden die Gesetze erst vor kurzer Zeit verschärft. In Deutschland gilt: Nach Paragraph 201a des Strafgesetzbuches wird eine solche Tat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet.

Quellen: "Daily Mail" / "This Morning"

