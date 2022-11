Die Suche nach dem Absturz des Privatflugzeugs von Rainer Schaller wurde eingestellt. Die Behörden haben keine weiteren Hinweise gefunden.

Die Privatmaschine von McFit-Gründer Rainer Schaller (53) ist am 21. Oktober vor der Küste von Costa Rica abgestürzt. Mit an Bord befanden sich seine Lebensgefährtin, deren beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Pilot. Rund eineinhalb Wochen nach dem Absturz haben die Behörden in Costa Rica nun mitgeteilt, dass die Suche nach dem Flugzeug und Vermissten eingestellt wurde. Vier der sechs Personen, die an Bord waren, werden noch vermisst.

Es seien keine weiteren Hinweise entdeckt worden, gab der stellvertretende costa-ricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Martín Arias, am Dienstag (1. November, Ortszeit) bekannt. Angehörige der Opfer besuchten nach Angaben der Behörden am Dienstag den Ort des Unglücks. Nach dem "emotionalen Moment" habe der Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres Carrillo, die Suchaktion im Beisein der Familienmitglieder, die sich bei der Regierung von Costa Rica für die geleistete Zusammenarbeit bedankt hätten, beendet, heißt es in einem Social-Media-Posting.

Funkkontakt abgebrochen

Die Privatmaschine vom Typ Piaggio P.180 war am Freitag (21. Oktober) auf dem Weg von Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón gewesen, teilte das costa-ricanische Ministerium für öffentliche Sicherheit nach ersten Berichten über den Absturz mit. Um 18 Uhr Ortszeit (Samstag, 2 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) sei der Funkkontakt mit der Maschine abgebrochen.

Rainer Schaller gründete die McFit GmbH 1996 und eröffnete 1997 das erste Fitnessstudio in Würzburg. Auch als Veranstalter der Loveparade war er tätig.