von Eugen Epp Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher hat einmal Botox ausprobiert – und sofort wieder davon Abstand genommen. Offenbar war der Eingriff ein Wetteinsatz.

Ralf Schumacher legt durchaus Wert auf sein Äußeres. Schönheitsoperationen sind dennoch nicht das Ding des ehemaligen Formel-1-Fahrers (180 Starts, sechs Siege). Dennoch besuchte Schumachereinmal den Beauty-Doc – wegen einer verlorenen Wette. "Ich habe vor ungefähr 10, 15 Jahren mal Botox probiert", offenbarte er in der "Bunten". Er habe sich damals an seinen Stirnfalten gestört.

"Das war nach einer verlorenen Wette. Ein Arzt war bei uns zu Gast, und wir haben uns lange über das Thema unterhalten. Dann habe ich es ausprobiert", führte Schumacher in der "Bild" weiter aus. Letztendlich hat er den Eingriff aber eher bereut. "Ich fand das allerdings nicht so prickelnd. Das Ergebnis war zwar schon eindeutig, aber ich bin jemand, der auch beruflich sehr stark mit Mimik arbeitet. Und da nimmt die Aussagekraft einfach ab", so der 47-Jährige.

Ralf Schumacher kauft gern in der Frauen-Abteilung ein

Mit seinen Falten scheint der Ex-Rennfahrer, der jetzt auch eine eigene Hautpflegeserie auf den Markt bringt, also seinen Frieden gemacht zu haben – und sie sogar als Vorteil bei seiner Arbeit als Formel-1-Experte für den Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Seine Haut versucht Schumacher lieber mit Cremes in Schuss zu halten als mit Botox, was sich für ihn allerdings mitunter gar nicht so einfach gestaltet. "Etwas für die Hautpflege zu finden, ist schwierig. Darum bin ich beim Einkaufen oft in der Frauen-Abteilung, um Creme für meine trockene Haut zu finden", verriet er der "Bild".

Seine Ex-Frau Cora Schumacher, mit der Ralf Schumacher mehr als 13 Jahre lang verheiratet war, geht offen mit ihren Schönheitsoperationen um. "Bei mir ist der erste Lack definitiv ab und ich habe einiges machen lassen", erklärte sie 2021. Doch auch sie hat im Rückblick ein ambivalentes Verhältnis zur plastischen Chirurgie. Ihre Operationen an Brüsten und Lippen würde sie nicht noch einmal vornehmen lassen, schrieb sie auf Instagram und appellierte an ihre Follower: "Überlegt euch ganz genau, ob und was ihr an euch rumbasteln lasst und ob es überhaupt erforderlich ist. Jeder Eingriff trägt auch immer ein gewisses Risiko und ist unter Umständen nicht rückgängig zu machen."

