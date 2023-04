In Kroatien

In Kroatien Rallye-Pilot Craig Breen stirbt mit 33 Jahren bei Testfahrt-Crash

Ein Unfall bei einer Testfahrt kostete den Rallye-Piloten Craig Breen das Leben. Er wurde 33 Jahre alt.

Hyundai-Werkspilot Craig Breen ist tot. Der Ire starb am Donnerstag im Alter von 33 Jahren bei einem Unfall während eines Testevents für das WM-Rennen in Kroatien. Das teilte sein Team mit. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag, die genauen Umstände sind noch nicht aufgeklärt. Wie "Auto Motor & Sport" mit Berufung auf Augenzeugen berichtet, soll Breen nach links von der Strecke abgekommen sein und einen Pfosten gerammt haben. Bilder des Wrack seines Autos am Unfallort bestätigen diese Darstellung. Weitere Informationen gab es von Hyundai Motorsport bislang nicht. Breens Co-Pilot James Fulton blieb der Mitteilung zufolge unverletzt.

Nach Tod von Craig Breen: Fia drückt Beileid aus

Breen ist seit 2009 im Rallye-Sport aktiv. Dabei bestritt er 82 WM-Rennen und schaffte es neunmal auf das Podium. Angefangen hatte der Sohn eines früheren irischen Rallye-Meisters einst im Kartsport. Präsident Mohammed Ben Sulayem vom Motorsport-Weltverband FIA drückte sein Beileid aus: "Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei seinen Lieben und der gesamten Rallye-Gemeinschaft." Die Rallye Kroatien findet in der kommenden Woche vom 20. bis 23. April statt.

Bilder des Tages Endlich wieder Wasserspaß! 1 von 129 Zurück Weiter 1 von 129 Zurück Weiter 13. April: Aufgerissen Kaysville, USA. Eine Luftaufnahme dokumentiert die Schäden auf einer durch Schmelzwasser zerstörten Straße. Die örtlichen Behörden haben die Evakuierung von mindestens 20 Häusern angeordnet, nachdem die Temperaturen anstiegen und die Schneeschmelze vorantrieben. Eine rekordverdächtige Schneesaison hat in ganz Utah Ängste vor Frühjahrsüberschwemmungen aufkommen lassen, während sich das Wetter in den Bergregionen weiter erwärmt. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen kleine und große Geschichten aus der ganzen Welt.