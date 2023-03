Der Krebs ist weg: Erfolgskomponist Ralph Siegel hat in einem Interview verraten, dass er sich "wie ein komplett neuer Mensch" fühle.

Ralph Siegel (77) hat den Krebs "besiegt". Das bestätigte der Komponist und Produzent der "Bild"-Zeitung: "Ich fühle mich wie ein komplett neuer Mensch. Diese gute Nachricht gibt mir neue Kraft und Motivation." Die Botschaft sei "ein wunderbarer Ausblick für die nächsten Monate und hoffentlich Jahre", fügte er hinzu. Weiter verriet Siegel dem Blatt: "Mein Prostata-Krebs ist weg. Auch die Metastasen in der Schulter sind verschwunden. Leber und Nieren sind ebenfalls frei von Metastasen."

Im vergangenen Oktober hatte der 77-Jährige öffentlich gemacht, dass er zum dritten Mal an Prostata-Krebs erkrankt ist. "Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostata-Krebs zurück. Seit Mittwoch habe ich die ersten Bestrahlungen - auch gegen Metastasen in der linken Schulter", erzählte er damals im Interview mit "Bild am Sonntag".

Vater mit 61 Jahren gestorben

2007 habe er eine erste, sechseinhalbstündige Prostata-Operation hinter sich gebracht. Die Prostata sei dabei allerdings nicht entfernt worden, erklärt Siegel weiter. Drei Jahre später kehrte der Krebs zurück und es folgten sieben Wochen Bestrahlungen. "Mein Vater starb mit 61 Jahren an Prostata-Krebs, davor habe ich Angst." Seit 2012 mache er deshalb alle drei Monate einen Bluttest.