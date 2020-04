Ralph Siegel (74) musste sich einer Herz-OP unterziehen. Der Star-Komponist sagte der "Bild"-Zeitung, ihm sei in einem Krankenhaus in München ein Stent gesetzt worden. "Eine Arterie war verstopft. Die Operation dauerte zweieinhalb Stunden." Zum Glück sei "alles gut gegangen".

Über die Zeit vor dem Eingriff erklärte Siegel dem Blatt: "Ich war in letzter Zeit sehr kurzatmig und hatte Wasser in der Lunge." Sein Hausarzt habe ihn ins Krankenhaus geschickt: "Dort sagte man mir, wäre ich drei Wochen später gekommen, dann wäre ich vermutlich gar nicht mehr gekommen. Dann hätte ich einen Herzinfarkt gehabt. Und den hätte ich unter Umständen nicht überlebt." Von der Operation erholt sich der 74-Jährige nun in seinem Haus in Florida. Mit Ehefrau Laura (37) hat er sich dort in die Corona-Isolation zurückgezogen. Das Paar ist seit September 2018 verheiratet.