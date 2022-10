Musikproduzent Ralph Siegel hat in einem Interview bestätigt, dass er nach zwölf Jahren erneut an Prostata-Krebs erkrankt ist.

Ralph Siegel (77) ist zum dritten Mal an Prostata-Krebs erkrankt. "Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostata-Krebs zurück. Seit Mittwoch habe ich die ersten Bestrahlungen –auch gegen Metastasen in der linken Schulter", erzählt der Musikproduzent und Komponist im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Siegel hat zudem weitere gesundheitliche Beschwerden: "Eigentlich tut mir alles weh. Meine Schulter, der dreifache Bandscheibenvorfall, in den Füßen die Nervenkrankheit Polyneuropathie", offenbart er.

Ralph Siegel erhielt Diagnose kurz nach Musical-Premiere

2007 habe er eine erste, sechseinhalbstündige Prostata-Operation hinter sich gebracht. Die Prostata sei dabei allerdings nicht entfernt worden, erklärt Siegel weiter. Drei Jahre später kehrte der Krebs zurück und es folgten sieben Wochen Bestrahlungen. "Mein Vater starb mit 61 Jahren an Prostatakrebs, davor habe ich Angst." Seit 2012 mache er deshalb alle drei Monate einen Bluttest.

Am 20. Oktober feierte Siegels Musical "'N bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer" in Duisburg Premiere, drei Wochen zuvor hat er laut eigener Aussage die erneute Krebsdiagnose erhalten. Er habe seinen Ärzten versprochen, "sofort nach der Premiere in die Klinik zu gehen", sagt Siegel. "Bereits am Montag war ich zur Vorbereitung auf die Bestrahlung dort." Von den Medizinern verlangt er absolute Offenheit, was seinen Gesundheitszustand anbelangt – "Ich will wissen, wie es um mich steht. Sie sagen mir, ich würde es schaffen. Das ist mein fester Wille. Damit mir noch viel Zeit bleibt mit meiner Laura."

Gesund leben. Gesund bleiben. Die größten Krebsrisiken – und wie Sie diese vermeiden 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Die größten Krebsrisiken - und wie Sie diese vermeiden Risikofaktor Rauchen

Rund 19 Prozent aller vermeidbaren Krebsfälle gehen auf das Konto von Zigaretten. Rauchen gilt als der wichtigste vermeidbare Risikofaktor bei der Krebsentstehung. Auch Passivrauch stellt ein Risiko dar.

Raucher erkranken eher an Lungenkrebs als Nichtraucher. Rund neun von zehn Männern mit Lungenkrebs haben die Krankheit vermutlich durch Rauchen bekommen. Bei den Frauen sind es sechs von zehn Betroffenen. Darüber hinaus gibt es Zusammenhänge mit vielen anderen Krebsarten, etwa Mundhöhlen-, Speiseröhren- oder Kehlkopfkrebs.

So senken Sie Ihr Risiko:

Hören Sie mit dem Rauchen auf. Ein Rauchstopp lohnt sich in jedem Alter. Dabei gilt: Je früher im Leben verzichtet wird, umso größer ist der positive Effekt. Zehn Jahre nach der letzten Zigarette sinkt das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen, etwa Mund-, Luft- und Speiseröhrenkrebs. Die Gefahr, an Lungenkrebs zu erkranken, sinkt im Vergleich zu Menschen, die weitergeraucht haben, um die Hälfte. Mehr

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme geht Siegel weiter seiner Arbeit im Tonstudio nach: "Arbeit hält mich jung. Und meine Frau." Ralph Siegel und Ehefrau Laura sind seit 2018 verheiratet. Für den Erfolgsproduzenten ist es bereits die vierte Ehe.