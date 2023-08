Wie geht es mit Rammstein nach Ende der Stadion-Tour in Zukunft weiter? Gitarrist Richard Kruspe kündigt nun via Instagram Veränderungen an.

Ist die Ära Rammstein bald beendet? Wie geht es nach den schweren Vorwürfen vor allem gegen Frontmann Till Lindemann (60) in Zukunft weiter? Immer wieder wurde kolportiert, dass Rammstein die aktuellen Skandale nicht überleben könnte und eine Trennung unvermeidlich sei. Nun gießt ausgerechnet Gitarrist Richard Kruspe (56) in einem neuen Instagram-Post zusätzlich Öl ins Feuer dieser Diskussionen.

Zu einem Bild von sich auf der Bühne nach Abschluss der aktuellen Europa-Tour am Wochenende in Brüssel kündigt er Veränderungen an. Auch ein Auflösen der Band scheint nicht ausgeschlossen: "Danke, dass ihr ihr seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, aber sie wird auf jeden Fall anders sein", schreibt Kruspe etwas kryptisch in seinem Post.

Viele Fans interpretieren Rammstein-Ende in Kruspes Worte

Viele Fans lesen aus den Worten Kruspes bereits heraus, dass es mit ihrer Lieblingsband bald vorbei sein könnte. Unter anderem kommentiert ein Follower von Kruspe: "Ich möchte das nicht lesen." Ein anderer schreibt: "Du machst uns Angst, Richard." Ein offizielles Statement zur Zukunft der Band Rammstein steht noch aus.

Bis dato sind öffentliche Aussagen der Bandmitglieder im Zusammenhang mit den Skandalen der letzten Wochen und Monate rar. Nur Schlagzeuger Christoph Schneider (57) äußerte sich in einem langen Instagram-Post zu den Vorwürfen. Darin schreibt er Mitte Juni, dass sich Lindemann von der Band "entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen" habe. Das mache ihn traurig.

Schneider wünschte sich in seiner Reaktion ein "ruhiges, besonnenes Reflektieren und Aufarbeiten, auch in unserer Band. Und zwar alle gemeinsam, zu sechst. Wir stehen zusammen." Ob diese Aufarbeitung mittlerweile schon stattgefunden oder angestoßen wurde, ist noch nicht bekannt.

Seit Ende Mai kursieren die Vorwürfe gegen Till Lindemann

Mehrere Frauen, darunter als Erste die Nordirin Shelby Lynn, hatten in sozialen Netzwerken Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Auf Konzerten der Band seien junge Frauen "gezielt" ausgewählt und zu Aftershowpartys eingeladen worden. Dabei soll es auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann weist die Vorwürfe zurück, sein Anwalt nannte sie "ausnahmslos unwahr". Die Berliner Staatsanwaltschaft teilte mit, Ermittlungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann eingeleitet zu haben. Dabei ginge es um "Tatvorwürfe aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln".