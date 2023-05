Bei einem Probekonzert für die anstehende Tournee der Band Rammstein kam es zu einem Unfall. Sänger Till Lindemann stolperte unglücklich und fiel hin.

Einen kurzen Moment nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Der Sänger der Band Rammstein verabschiedete sich nach einem Auftritt in der litauischen Hauptstadt Vilnius – der als Probe für eine ausgedehnte Europa-Tour vorgesehen war – von den Fans. Als er gerade die Bühne verlassen wollte und sich umdrehte stützte er plötzlich und war einige Momente lang nicht mehr zu sehen.

Ein Video des Unfalls wurde von einem der Zuschauer des Konzerts via Facebook verbreitet. Zu sehen ist, wie sich alle Rammstein-Mitglieder winkend und dankbar von ihren Fans verabschieden. Als Till Lindemann plötzlich fällt, wenden sich alle nach ihm um und wirken für einige Momente sehr angespannt.

Von Till Lindemann oder Rammstein bislang kein Statement zum Sturz

Ein Statement der Band oder von Till Lindemann persönlich zu dem Sturz gab es bis dato noch nicht. Auch ob und gegebenenfalls wie das Unglück auf die in naher Zukunft anstehenden Konzerttermine in Helsinki, Finnland (27. und 28. Mai), Odense, Dänemark (2. und 3. Juni) sowie in München (7., 8., 10. und 11. Juni) Auswirkungen haben wird, blieb bislang unklar.

Als ein mögliches Zeichen, dass die Aktion jedenfalls nicht zur Bewegungsunfähigkeit führte, dürfte aber wohl die im Anschluss an das Malheur stattgefundene Fahrstuhlfahrt gewertet werden. Alle Bandmitglieder – inklusive Till LIndemann – fuhren gemeinsam per Lift auf eine Empore, die sich oberhalb der Bühne in Vilnius befand und winkten ihren Fans zu.

Neben seiner Tour mit Rammstein plant Lindemann übrigens derzeit auch eine Solotour, die im Herbst starten soll. Über seine Social-Media-Kanäle kündigte der 60-Jährige 24 Konzerte in 13 Ländern an. Auftakt ist am 8. November in Leipzig, Lindemanns Geburtsort. Unter den zahlreichen Spielorten fehlt jedoch nach den aktuellen Plänen Berlin, wo Lindemann lebt. Geplantes Ende der Tour ist am 20. Dezember Paris.

Quellen: Facebook, Homepage Rammstein, Homepage Till Lindemann, DPA