Randi Zuckerberg, die Schwester von Mark Zuckerberg, macht Werbung für Kryptowährungen. Dafür parodiert sie bekannte Songs – und erntet Häme.

Ihr jüngerer Bruder ist der Gründer von Facebook, Chef des Unternehmens Meta und mit einem geschätzten Vermögen von 74,5 Milliarden US-Dollar einer der reichsten Menschen der Welt. Randi Zuckerberg, die zwei Jahre ältere Schwester von Mark Zuckerberg, ist ebenfalls Unternehmerin – wenn auch nicht ganz so bekannt. Sie leitet die 2016 von ihr gegründete Tech-Firma Zuckerberg Media.

Jetzt aber macht Zuckerberg als Sängerin von sich reden: Auf Twitter hat sie einen Song über Kryptowährungen veröffentlicht. Die 40-Jährige ist derzeit – wie viele andere Promis und Superreiche – ganz begeistert vom Thema Krypto und NFT. Während andere darüber twittern oder Werbung machen, findet Zuckerberg einen ganz anderen Weg, dieser Leidenschaft Ausdruck zu verleihen. Sie parodiert bekannte Hits im Krypto-Stil.

Randi Zuckerberg parodiert große Hits

Den bekannten Song "We're Not Gonna Take It" von Twister Sister aus dem Jahr 1984 hat sie zu "We're All Gonna Make It" umgeschrieben. Die Anfangsbuchstaben ergeben das Acronym WAGMI – eine beliebte Parole in der Krypto-Community. Zuckerberg möchte damit Werbung machen für Web3, die Idee einer neuen, dezentral organisierten Generation des Internets, in dem die großen Plattformen (wie beispielsweise das Unternehmen ihres Bruders) weniger große Rollen spielen sollen.

Bei den Twitter-Usern kam Zuckerbergs Version des Songs allerdings nicht besonders gut an. Manche drohten angesichts des Videos im Achtziger-Jahre-Stil sogar mit einem Anwalt. Zuckerberg konnte die negativen Reaktionen hingegen gar nicht nachvollziehen. Sie habe nach einem lustigen Weg gesucht, Neueinsteigern den Krypto-Slang zu erklären, schrieb sie in einem späteren Tweet: "All diese Akronyme und Begriffe können am Anfang sehr einschüchternd wirken."

Es war nicht das erste Mal, dass Randi Zuckerberg eine Krypto-Version eines großen Hits veröffentlichte. Zwei Wochen zuvor hatte sie Popstar Adele mit ihrem Song "Hello" imitiert. Darin lädt sie Neulinge ein, sich mit Kryptowährung auseinanderzusetzen: "Hello, it's me, would you want to learn about exchanging cryptocurrency?"

