11. November 2023

Früheres Auto der Queen bringt 118.000 Pfund

Ein ehemaliges Auto von Queen Elizabeth II. ist bei einer Auktion in England für das Doppelte des Schätzpreises versteigert worden. Der Hammer sei bei 118.000 Pfund (134.600 Euro) gefallen, teilte Charles Smalley vom Auktionshaus Iconic Auctioneers am Samstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Er sprach von einem "unglaublichen Ergebnis". Ursprünglich hatten die Experten den 2004 gebauten Range Rover auf 50.000 bis 60.000 Pfund geschätzt. Die im September 2022 gestorbene Monarchin habe das Auto selbst gefahren, hatte das Auktionshaus zuvor betont. Beispielsweise habe sie 2005 bei der Royal Windsor Horse Show am Steuer gesessen. Die Queen war bekannt dafür, auf ihren Grundstücken gerne selbst zu fahren. Nach Auskunft des Auktionshauses war der Wagen einem Sammler aufgefallen. Er habe mehrere Änderungen festgestellt, die typisch seien für die von der Queen benutzten Autos. Dazu gehören etwa eine spezielle verdeckte Beleuchtung wie bei zivilen Polizeiautos und Haltegriffe, die das Ein- und Aussteigen erleichtern, sowie ein Hundegitter für den Transport ihrer geliebten Corgis. Auch dass das Auto in der Lieblingsfarbe der Königin, Epsom Green, gehalten war, sprach für die einstigen Besitzverhältnisse. Nach langer Suche habe der Sammler, der das Fahrzeug erst im Sommer für 33.000 Pfund ersteigert hat, in einem Video den Beweis gefunden, dass die Queen das Auto mit dem Kennzeichen BN04 EPU einst selbst lenkte. In den vergangenen Jahren wechselte das Fahrzeug mit 109.675 Meilen (176.500 Kilometer) auf dem Tacho bereits mehrmals den Besitzer.