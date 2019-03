Traurige Neuigkeiten aus der Musik-Szene: Der Sänger Ranking Roger (1963 - 2019) ist am Dienstag im Alter von 56 Jahren gestorben. Das gab seine Band The Beat auf ihrer Homepage bekannt. "Traurigerweise ist Roger vor wenigen Stunden umgeben von seiner Familie friedlich in seinem Haus gestorben. Rogers Familie bedankt sich bei allen für die große Unterstützung in dieser schweren Zeit", heißt es in dem Statement. Roger habe "gekämpft und gekämpft und gekämpft", er sei "ein Kämpfer" gewesen.

Im Januar hatte Ranking Roger - mit bürgerlichem Namen Roger Charlery - bekannt gegeben, dass bei ihm sowohl Gehirntumore als auch Lungenkrebs diagnostiziert worden seien. 2016 hatte The Beat nach 30 Jahren erstmals wieder ein neues Album namens "Bounce" veröffentlicht. Im Januar 2019 erschien die Platte "Public Confidential". Die Gruppe hatte sich 1983 getrennt, Ranking Roger hatte daraufhin die Band General Public gegründet und außerdem diverse Solo-Projekte veröffentlicht.