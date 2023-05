Unter den mehr als 2700 Sternen auf dem "Walk of Fame" in Hollywood wird es bald einen weiteren geben. Der amerikanische Rapper Ludacris bekommt seinen Stern noch im Mai.

Der amerikanische Schauspieler und Rapper Ludacris (45) soll in Hollywood mit einem Stern geehrt werden. Die 2756. Sternenplakette auf dem berühmten "Walk of Fame" werde am 18. Mai enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen mit. Als Gastredner sind Vin Diesel und LL Cool J eingeladen. Die Zeremonie fällt zeitlich mit dem US-Kinostart von "Fast X" zusammen. In der zehnten "Fast & Furious"-Folge ist Ludacris an der Seite von Vin Diesel in seiner Rolle als "Tej" wieder dabei.

Chris "Ludacris" Bridges, der als Rapper Millionen Platten verkauft hat, ist auch aus Filmen wie "L.A. Crash", "Hustle & Flow" oder "Happy New Year" bekannt.

Der Grammy-Preisträger ist seit 2014 mit dem Model Eudoxie Mbouguiengue verheiratet, sie haben zwei Töchter. Aus früheren Beziehungen hat Ludacris weitere Kinder.