Bushido kommt zurück auf Deutschlands Bühnen. Der beliebte Rapper will nächstes Jahr seine "letzte Tour" spielen – und zwar in vielen deutschen Städten.

Der selbsternannte "King of Deutschrap" kehrt zurück in die deutschen Konzerthallen. Nach acht langen Jahren kündigt Bushido für das nächste Jahr seine letzte Tournee an. Ab März 2024 können die Fans den Rapper, der mittlerweile mit seiner Familie in Dubai lebt, noch einmal in vielen deutschen Städten sehen.

Laut Tourplan geht es nach der Eröffnungsshow am 21. März 2024 in der Merzedes-Benz-Arena in Berlin weiter nach Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt am Main und Köln. Mit Zürich und Esch-sur-Alzette (Luxemburg) sind auch zwei Stopps im Ausland geplant. Das Tourfinale spielt Bushido am 14. April 2024 in der Hamburger Barclays Arena.

Abschied für Bushido als Live-Musiker?

Neben bekannten Rap-Hits wie "Sonnenbank Flavour", "Für immer jung" und "Alles wird gut", können sich die Fans auch auf jede Menge neue Songs freuen. Das neue Album von Bushido soll am 9. Februar 2024 erscheinen. Tickets für die Konzerte gibt es bereits auf den gängigen Vorverkaufsstellen.

Nach dem Prozess gegen den Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker und dem Umzug nach Dubai gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi und den gemeinsamen Kindern ist die Tournee im kommenden Jahr eine Art Abschiedsgeschenk an seine Fans. Und vielleicht auch ein bisschen für Bushido selbst. In der Ankündigung heißt es von dem Rapper: "Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen."

Wie es danach für den Musiker weitergehen wird, ist noch unklar. Vielleicht sehen wir ihn in Zukunft dann öfter auf dem TV-Bildschirm in bekannten Formaten. In einem Interview mit dem Radiosender Kiss FM sagte Bushido erst kürzlich: "Ihr seht hier gerade vor euch den allergrößten 'Sommerhaus der Stars'-Fan sitzen. Ich liebe das, ich will ja selber da rein."