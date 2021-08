Lilly Becker hat das Single-Dasein satt und wünscht sich öffentlich wieder einen Mann an ihrer Seite. Diese Chance nutzt Rapper Finch und bittet um ein Date. Die 45-Jährige sagt zu.

Seit der Trennung von Ex-Tennisprofi Boris Becker im Jahr 2018 ist Lilly Becker offiziell Single. Ein Umstand, den die 45-Jährige inzwischen nur widerwillig akzeptiert. "Ich bin emotional bereit, es geht also nur darum, den Richtigen zu finden. Sehnen wir uns nicht alle nach diesem märchenhaften Ende? Ich wäre gerne verliebt", verriet sie kürzlich der britischen Zeitschrift "Hello!".

Ihre Ansprüche hat die gebürtige Niederländerin inzwischen runtergeschraubt. "Ich habe es mittlerweile aufgeben, es interessiert mich nicht mehr so. Keine Ahnung, es ist wirklich egal, solange er atmet, nett und auch ein Vater ist. Alles andere ist Bonus!", sagte sie der "Bild"-Zeitung.

Beckers öffentliche Suche nach einem Partner hat viele Männer aufhorchen lassen. Einer von ihnen ist der deutsche Rapper Finch, früher bekannt unter dem Namen Finch Asozial. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 31-Jährige eine Art Bewerbungsvideo. "Lilly, ich habe dir bestimmt schon vor einem halben Jahr geschrieben. Du hast die Nachricht bis heute nicht gelesen. Ich hoffe, dass es jetzt endlich klappt mit unserem Date. Du musst mal einen Mann treffen, der nicht so versnobbt ist und nicht in dieser High-Class-Welt lebt. Du musst mal einen Mann kennenlernen, der auf dem Boden geblieben ist und mit dem man entspannt chillen kann: Und das bin ich. Also gönne mir bitte das Date. Wir lernen uns kennen und wenn es nichts wird, dann hatten wir wenigstens eine guten Tag. Ich bezahl sogar – das mach ich sonst nie."

Nils Wehowsky, so sein bürgerlicher Name, wurde 1990 in Frankfurt an der Oder geboren und absolvierte eine Ausbildung zum Mechatroniker. Anschließend begann er ein Studium der Elektrotechnik. Seit 2018 konzentriert er sich auf seine Karriere als Musiker und machte sich als Battle-Rapper einen Namen. Bekannt wurde der 31-Jährige als Finch Asozial, seit einigen Monaten nennt er sich nur noch Finch.

Rapper Finch ergatterte eine Date mit Lilly Becker – ein anderer Bewerber bekam dagegen eine Abfuhr © finch_offiziell/Instagram, lillybeckerofficial/Instagram

Tennisspieler sind für Lilly Becker ein No-Go

Tatsächlich hat Lilly Becker auf den ungewöhnlichen Verkupplungsversuch reagiert und Wehowsky zu einem Treffen nach London eingeladen. "Warum nicht, ich habe ja nichts zu verlieren, richtig? Solange du atmest. Sehr lustig, was du gemacht hast über Instagram", kommentierte die 45-Jährige die Aktion.

Eine andere Anfrage hat Becker hingegen direkt abgelehnt. "Kriege ich auch ein Date wie Finch? Ich komme auch nach London. Bin der Tennis-Profi", schrieb ein 24-Jähriger aus Rostock. Beckers deutlich Antwort lautete: "Nein sorry, kein Tennis. Das ist ein absolutes No-Go. Das hatte ich schon, hab's ausprobiert und ein Kind bekommen." Der Mann dachte offenbar mit Tennis bei Becker punkten zu können – stattdessen kassierte er eine Abfuhr. "Versuch war es ja wert", lautete sein Instagram-Kommentar auf den Korb.

Lesen Sie auch: