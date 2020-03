Es ist noch nicht lange her, dass der Berliner Musiker Fler die Arbeit der Hauptstadt-Polizei öffentlich kritisierte. Die komme an die "wirklichen Kriminellen" nicht heran, gab sich der für Provokationen und Pöbeleien bekannte Fler in einem "FAZ"-Interview selbstsicher. Dafür werde er von der Behörde schikaniert, "weil ich ein Rapper bin", meinte er in dem Interview im Dezember.

Am Dienstag hat es der Rapper nun wieder mit der Justiz zu tun bekommen. Der 37-jährige Rapper wurde in Berlin-Zehlendorf verhaftet, weil er mutmaßlich ein Fernsehteam attackiert haben soll. Am Nachmittag sollte er laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft kommen. Doch die fällt aus. Nach etwa sechs Stunden in Polizeigewahrsam kam Fler wieder auf freien Fuß. Kein dringender Tatverdacht, entschied ein Ermittlungsrichter.

Ich bin wieder Home! Die Vorverurteilung der Medien haben nicht funktioniert....Der Haftrichter sah keine Grundlage mich in U-Haft zu packen und auch die Anklagepunkte gegen mich sind fragwürdig. — Fler (@FLER) March 10, 2020

Staatsanwalt ist enttäuscht

Die Staatsanwaltschaft zeigte sich enttäuscht. "Das ist der Rechtsstaat", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen gegen Fler wegen Raubes und Körperverletzung gingen aber weiter. Die Anklagebehörde prüfe jetzt eine Beschwerde gegen den aufgehobenen Haftbefehl.

Fler Berliner Polizei verhaftet Rapper SpotOnNews

Die Polizisten waren rund eine Woche nach einer mutmaßlichen Attacke auf ein Fernsehteam mit dem Haftbefehl bei Fler, der eigentlich Patrick Losensky heißt, gegen 10.00 Uhr angerückt. Mehrere Wohnungen wurden überprüft.

Der Rapper soll das Team von RTL laut Polizei vor einem Luxus-Geschäft am Berliner Kurfürstendamm beschimpft und bedroht haben. Als die Reporterin die erste Frage stellen wollte, soll Fler versucht haben, die Kamera wegzudrücken. Dem Kameramann soll er ins Gesicht geschlagen haben. Der Rapper soll mit Teilen der Kamera in seinem Auto geflüchtet sein.

Fler hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge

Fler selbst hatte bei Instagram eine ganz andere Sicht verbreitet: Das RTL-Fernsehteam habe seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Er habe mehrmals darum gebeten, ihn nicht zu filmen. Laut Polizei hatten die TV-Leute die Beamten alarmiert, weil sie auf dem Ku'damm angegriffen worden seien. Demnach soll Fler auch die Kamera beschädigt und die Reporterin und den Tontechniker bedroht haben.

RTL berichtete, nach wenigen Worten und ohne Vorwarnung habe Fler gegen die Kamera geschlagen und dann dem Kameramann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer habe eine Platzwunde am Auge erlitten.

Fler ist bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht kein Unbekannter. Derzeit ist laut einer Gerichtssprecherin ein größeres Verfahren gegen den 37-Jährigen anhängig. Es gehe um Beleidigung des Rappers Bushido sowie dessen Ehefrau sowie weitere Vorwürfe. Einen Prozesstermin gibt es bislang nicht.

Auch Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung

Doch damit nicht genug: Derzeit ermittelt die Polizei gegen Fler auch wegen Beleidigung, Bedrohung und Beleidigung auf sexueller Grundlage. Der Rapper soll im Internet den Komiker Shahak Shapira und eine Frau beschimpft und bedroht haben. Diese hatte auf eine Kampagne gegen frauenfeindliche Hassbotschaften in Rap-Texten reagiert.

Aufregung gab es auch, als Fler Ende September 2019 bei einer Autofahrt in Berlin von der Polizei kontrolliert wurde. Er soll die Beamten aggressiv beschimpft haben. Er wurde wegen Fahrens ohne Führerschein und Beleidigung angezeigt. In einem Video nach dem Vorfall hatte der Rapper aber erklärt, er respektiere die Polizei.