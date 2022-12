von Eugen Epp Rapper Meek Mill verbrachte selbst schon einige Zeit hinter Gittern. Nun bezahlte er für 20 Frauen in Philadelphia die Kaution, damit sie über Weihnachten das Gefängnis verlassen konnten.

Auch wer sich etwas zuschulden kommen lassen hat, feiert Weihnachten gern zu Hause mit seinen Lieben. Das ist auch dem Staat bewusst: In einigen Ländern, auch in Deutschland, gibt es deshalb eine sogenannte Weihnachtsamnestie. Kurz vor dem Fest werden viele Straftäter:innen freigelassen. Einige Frauen in den USA hatten es hingegen einem anderen Wohltäter zu verdanken, dass sie an Weihnachten bei ihrer Familie sein konnten – dem Rapper Meek Mill.

Der 35-Jährige ("Amen", "Going Bad") holte sie aus dem Gefängnis, indem er für sie die Kaution bezahlte. Das berichtete die Organisation Reform Alliance, die sich für die Belange von Strafgefangenen einsetzt, auf Instagram. Meek Mill, der mit bürgerlichem Namen Robert Rihmeek Williams heißt, hatte die NGO vor drei Jahren zusammen mit seinem Rapper-Kollegen Jay-Z gegründet.

Meek Mill saß selbst im Gefängnis

Die Reform Alliance sprach von einer "herzerwärmenden Feiertagsgeste" des Musikers. Insgesamt bezahlte Meek Mill die Kaution für 20 Frauen. Sie alle saßen in einem Gefängnis in Philadelphia und konnten die geforderte Summe nicht selbst aufbringen. Die Frauen bekamen zudem einen Einkaufsgutschein, damit sie Essen und Geschenke für das Weihnachtsfest besorgen konnten.

Seit Jahren engagiert sich Meek Mill in der Gefängnisarbeit. Der Grund dafür liegt in seiner eigenen Biografie. Der Rapper war 2008 unter anderem wegen Drogenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und 2017 für fünf Monate im Gefängnis gelandet, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte.

Diese Erfahrung damals hat ihn geprägt: "Es war schrecklich für mich, während der Feiertage so weit weg von meinem Sohn zu sein. Deshalb verstehe ich, was diese Frauen und ihre Familien durchmachen." Welche Summe Meek Mill bezahlte, um die 20 Frauen aus dem Gefängnis zu holen, ist nicht bekannt. Über seine Motivation spricht er aber ganz offen: "Niemand sollte Weihnachten im Gefängnis verbringen, nur weil er nicht in der Lage ist, die Kaution zu bezahlen. Kein Kind sollte in dieser Zeit ohne seine Eltern sein, wenn wir etwas daran ändern können."

Quellen: Reform Alliance auf Instagram / Robert Rooks auf Instagram / CBS