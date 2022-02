Ein öffentlichkeitswirksames Video postete der Rapper Nelly am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal. In dem Clip sieht man den Rapper, der von einer Dame mit Oralsex bedacht wird.

Der "Dilemma"-Sänger Nelly kann momentan an ein altes, mediales Ausmaß der Bekanntheit anknüpfen, das er in seiner Hochphase in den 2000er Jahren mit seiner Musik erreichte. Doch dieses Mal nicht durch Hits wie "Hot in Here", sondern durch ein Sextape, das auf seinem Instagram-Account veröffentlicht wurde.

Auf dem Video ist 54 Sekunden lang ein Mann zu sehen, der sich von einer Dame oral befriedigen lässt. Der Mann auf dem Video soll der Rapper höchstpersönlich sein, was er später durch eine Entschuldigung bei seiner Gegenspielerin auch indirekt zugibt. Als Nelly das Video auf seinem eigenen Account entdeckt, sitzt er gerade in einem Videocall-Interview vor der Kamera mit seinem Kollegen Kevin Hart.

So reagiert Nelly, als er das Sextape auf seinem Instagram-Account bemerkt

Zurzeit sind die beiden nämlich auf Promo-Tour für die Comedy-Serie "Real Husbands of Hollywood" und geben zu diesem Anlass Interviews. Nelly schaut in dem einen Moment auf sein Handy, auch Hart wirft einen Blick, dann fangen beide an zu lachen und Nelly sagt "Oh Gott", lacht aber weiter. Das soll exakt der Moment sein, als der Rapper realisiert, dass sich ein Oralsex-Video auf seinem Account befindet.

Nelly selbst beteuert dem Promi-Magazin "TMZ" gegenüber, dass er von der Veröffentlichung nichts gewusst habe. Sein Account müsse gehackt worden sein. Sein PR-Team möchte den Zwischenfall nun untersuchen und macht sich Sorgen, dass noch mehr private Daten und Bilder des Rappers veröffentlicht werden könnten.

Trotzdem entschuldigte sich der 47-Jährige bei der Dame, die ebenfalls auf dem Video zu erkennen ist: "Ich entschuldige mich sehr bei der jungen Frau und ihrer Familie. Das war keine geplante Aufmerksamkeit. Es war ein altes, privates Tape, das niemals veröffentlicht werden sollte." Dadurch, dass er nicht leugnet auf dem Video abgebildet zu sein, gibt der Rapper auch indirekt seine Teilnahme zu.

Ob der Hacking-Vorfall der Wahrheit entspricht oder es einfach eine sehr aufmerksamkeitsstarke PR-Maßnahme für die kommende Serie ist, bleibt wohl das Geheimnis des Rappers.

