von Christina Klein Britney Spears ist neben ihrer Gesangskarriere mittlerweile bekannt für absurde Instagram-Videos. In einem aktuelleren tanzt sie wild mit Messern. Rapper Snoop Dogg macht sich öffentlich darüber lustig.

Snoop Dogg nutzt seinen Instagram-Account seit einiger Zeit vor allem dafür, lustige Videos und Memes zu teilen. Zwischendurch postet er mal das ein oder andere in eigener Promotion-Sache und ab und zu bekommen die über 81 Millionen Follower auch mal ein aktuelles Selfie des Rappers zu Gesicht.

Doch dass der Rapper sich gezielt über Kollegen aus der Musikindustrie lustig macht, ist eher nicht der Fall. Bis jetzt. Kurzerhand schnappte er sich ein aktuelles Video von Britney Spears Instagram Feed. Ein Video, das in der vergangenen Woche für Aufsehen sorgte, weil die Sängerin mit Messern tanzte. Zwar sollen die Messer ungefährliche Attrappen gewesen sein, das Netz schrie jedoch auf und machte sich Sorgen, dass sich die Sängerin bei ihrer wilden Choreografie verletzten könnte.

Snoop Dogg macht sich über Britney Spears lustig

Neben Sorgenbekundungen gab es, wie bei Britney Spears üblich, auch eine Menge an Kommentaren, da viele ihre Tänze als merkwürdig empfinden. So offenbar auch der Rapper Snoop Dogg. In einer Videomontage legte er sein Gesicht auf Britney Spears Körper in dem Messer-Video, nannte sich kurzerhand "Snoopy Spears", wie er in der Bildunterschrift zum Posting schreibt und machte sich damit über die Sängerin lustig.

Auch viele seiner Follower sehen dieses Posting kritisch und schreiben: "Ich dachte, du hättest ein Gespür dafür, anderen zu helfen und nicht draufzutreten, wenn sie am Boden sind. Wir alle wissen, dass es dort Probleme gibt, aber warum machst du es mit deiner Plattform noch öffentlicher? Ich schätze, ich habe höhere Ansprüche an dich gestellt" eine andere Followerin sagt: "Ich fühle mich schlecht, wir verleiten sie zum Suizid".

Der Rapper macht sich über Spears lustig, obwohl er vor zwanzig Jahren sogar mit ihr zusammenarbeitete. Als Britney Spears auf dem Höhepunkt ihrer Weltkarriere war, tauchte Snopp Dogg, der zwar erfolgreich, aber nie so erfolgreich wie sie war, in ihrem Musikvideo "Outrageous" auf.

Auf einem Basketballfeld spielt er ihren Crush, sie springt auf seinen Arm, leckt verführerisch über sein Kinn und seinen Mund und singt zu Deutsch: "Ich möchte nur glücklich sein, an einem Platz wo Liebe frei ist, kannst du mich dahin bringen? Und wenn du meinen Namen erwähnst, sei sicher, dass du die Wahrheit kennst..." Lyrics, an die der Rapper sich zurückbesinnen könnte.