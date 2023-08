von Eugen Epp Verwirrung um die 14-jährige Rapperin Lil Tay: Zunächst wurde auf Instagram ihr Tod vermeldet. Dann stellte sie selbst klar, dass sie noch am Leben sei.

Für Fans der Rapperin und Influencerin Lil Tay war es ein Schock: Am Mittwoch tauchte auf dem Instagram-Profil der 14-Jährigen ein Post auf, wonach sie und ihr Bruder verstorben seien. "Uns fehlen die Worte, um den unerträglichen Verlust und den unbeschreiblichen Schmerz auszudrücken", hieß es darin. Weitere Angaben zur Todesursache wurden darin nicht gemacht.

Gut 24 Stunden später dann aber die Kehrtwende: Lil Tay lebt. Sie hatte sich selbst an das US-Promiportal "TMZ" gewandt, um die Falschmeldung zu korrigieren. "Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind", wird sie zitiert. Die vorangegangenen 24 Stunden seien "sehr traumatisierend" gewesen: "Den ganzen gestrigen Tag wurde ich mit endlosen, herzzerreißenden und tränenreichen Anrufen von geliebten Menschen bombardiert, während ich versuchte, dieses Chaos in den Griff zu bekommen."

Lil Tays Account angeblich gehackt

Doch wie konnte es zu der bizarren Verwirrung kommen? Die Erklärung von Lil Tay: "Mein Instagram-Account wurde von einer dritten Partei gehackt und benutzt, um erschütternde Fehlinformationen und Gerüchte über mich zu verbreiten." Als Indiz dafür führte sie an, dass in dem Post ihr früherer Name Claire benutzt wurde. Die Rapperin selbst hatte auf ihrem Account (3,5 Millionen Follower) schon seit fünf Jahren keinen Post mehr abgesetzt.

Nach der Todesnachricht machten Gerüchte die Runde, Lil Tay und ihr Bruder seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Gleichzeitig äußerten allerdings auch viele Fans schon früh den Verdacht, dass es sich bei der angeblichen Todesanzeige um einen PR-Gag handele – wenn auch um einen sehr geschmacklosen.

Lil Tay wurde als Claire Hope geboren, legte diesen Namen aber ab und nennt sich mittlerweile Tay Tian. Bekannt wurde sie schon im Alter von neun Jahren auf Instagram und mit Rap-Videos auf Youtube, sie nannte sich selbst die "jüngste Poserin des Jahrhunderts". Auf Social Media prahlte sie gern mit Luxusautos und Geldscheinen, war in den vergangenen Jahren aber kaum noch in der Öffentlichkeit präsent.

