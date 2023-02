Hollywood-Star Raquel Welch ist tot: Die US-Schauspielerin sei im Alter von 82 Jahren nach "kurzer Krankheit" gestorben, teilte ihr Management mit. Schlagartige Berühmtheit erlangte Welch in den 60er Jahren durch ihre Rolle als leichtbekleidetes Höhlenmädchen in dem Film "Eine Million Jahre vor unserer Zeit". In der Folge spielte sie Rollen in zahlreichen Filmen und zählte zeitweise zu den gefragtesten Stars Hollywoods. Die Fotostrecke zeigt einige Bilder ihrer glamourösen Karriere.

bak