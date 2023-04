von Malte Mansholt Seit dieser Woche ist Helene Fischer mit ihrem neuen Bühnenprogramm "Rausch" auf Tour. In Hamburg ließ sie ihre Zuschauer am Samstag an einem sehr intimen Moment mit ihrem Freund Thomas Seitel teilhaben.

Lange mussten die Fans warten: Nachdem bereits im Herbst 2021 ihr letztes Album "Rausch" erschien, hat diese Woche nun endlich die ersehnte Tour dazu begonnen. In den ersten Shows überraschte der Schlager-Superstar damit, dass auch ihr Lebensgefährte Thomas Seitel in die Show eingebunden war. Nun durften die Zuschauer am Samstag in Hamburg einen besonders intimen Moment des Paares erleben.

Schon in den ersten Shows waren die Fans freudig überrascht über Seitels Gastauftritt. Beim Lied "Hand in Hand" lassen sich Fischer und der Vater ihrer Tochter gemeinsam mit Seilen über die Bühne tragen. In Clips, die schnell in den sozialen Medien die Runde machten, sind die innigen Momente vom lauten Jubel des Publikums begleitet. Am Samstag gingen die beiden allerdings noch einen Schritt weiter.

Rausch-Tour: Helenes inniger Moment

Das Paar, das sein Privatleben und damit auch sein Liebesglück sonst weitgehend von den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit fernhält, beschränkte sich bei der Show in Hamburg nicht auf die innige Umarmung, bei der sich die Sängerin auch schon bei den anderen Auftritten an den nackten Muskelbody ihres Lebensgefährten schmiegte. Hinter einem vor der Bühne herabprasselnden Regenschauer tauschen sie augenscheinlich spontan auch noch einen innigen Kuss aus, bevor sie sich freudenstrahlend voneinander lösen.

Bei den Fans lösen Clips der Szene Begeisterungsstürme aus. "Der MOMENT auf den WIR ALLE gewartet haben!!!" freut sich die "Helene Fischer Fanpage" bei Instagram. "Und dieses Lachen von ihr noch", freit sich eine Kommentatorin. "Sie wusste genau was sie auslöst."

Dass die beiden sich auf der Bühne so zärtlich zeigen würden, ist alles andere als selbstverständlich. Die 38-Jährige Sängerin und der Akrobat hatten sich 2017 auf ihrer damaligen Tour kennengelernt und auch gemeinsam auf der Bühne performed. Doch seit die beiden zueinanderfanden, meiden sie öffentliche gemeinsame Auftritte weitgehend. Für die Fans gibt es dieses Jahr allerdings noch jede Menge Gelegenheiten, den beiden beim turteln zuzuschauen: Fischers Tour hat gerade erst angefangen – und es stehen noch fast 70 Auftritte aus.

Quelle:Instagram