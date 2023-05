Ray Stevenson wurde zuletzt vor allem durch seine Rolle in der Thor"-Filmreihe berühmt

Ray Stevenson ist im Alter von 58 Jahren überraschend gestorben. Der britische Schauspieler ist vor allem durch die Filmreihe "Thor" bekannt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Trauer um den Ray Stevenson: Der unter anderem aus der "Thor"-Filmreihe bekannte britische Schauspieler ist am Sonntag (21. Mai), nur wenige Tage vor seinem Geburtstag, überraschend im Alter von 58 Jahren gestorben. Das hat seine Sprecherin "The Hollywood Reporter" bestätigt.

Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Zuvor war von italienischen Medien übereinstimmend berichtet worden, dass Stevenson während der Produktion des Films "Cassino on Ischia" auf der italienischen Insel angeblich in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein soll.

Ray Stevenson: Vom Inneneinrichter zum Marvel-Darsteller

Der Brite kam am 25. Mai 1964 in Lisburn, Nordirland, als George Raymond Stevenson zur Welt. Sein Vater war Pilot bei der Air Force, seine Mutter war Irin. Ray Stevenson wuchs in Newcastle im Nordosten Englands auf. Nach einer Tätigkeit als Inneneinrichter widmete er sich im Alter von 27 Jahren einem Schauspielstudium.

Es folgten zunächst kleinere Serien- und Filmrollen, darunter in "King Arthur". Der Durchbruch gelang ihm mit der Hauptrolle des Titus Pullo in der Fernsehserie "Rom". 2008 übernahm Stevenson die Hauptrolle in der Marvel-Comic-Verfilmung "Punisher: War Zone".

Große Bekanntheit erlangte er zuletzt auch durch die "Thor"-Filmreihe, in der er 2011, 2013 und 2017 die Rolle des Volstagg mimte. Zuletzt spielte Stevenson in den beliebten Serien "Vikings", "Das Boot" und "Star Wars: Ahsoka" sowie im Film "RRR" (2022) mit.