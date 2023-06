Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kourtney Kardashian schwanger ist. Bei einer Gender Reveal Party haben der Reality-Star und Ehemann Travis Barker nun das Geschlecht ihres Kindes erfahren.

Bis zur Geburt des Babys wollten US-Reality-Star Kourtney Kardashian (44) und Drummer Travis Barker (47) wohl nicht warten: Das Ehepaar hat jetzt das Geschlecht seines ersten gemeinsamen Kindes verraten - es wird ein Junge. Erst vor wenigen Tagen hatten sie die Schwangerschaft bekanntgegeben, nun folgte ein Video auf Instagram von einer sogenannten Gender Reveal Party, bei der werdende Eltern vor Gästen verraten, ob ihr Kind ein Mädchen oder ein Junge wird.

In dem am Samstag veröffentlichten Videoclip sitzt Kardashian auf Barkers Schoß an einem Schlagzeug. Der Drummer der Punk-Rock-Band Blink-182 trommelt los, wenig später ein lauter Knall - und blaue Luftschlangen schießen in den Himmel. Blau ist das Zeichen für einen Jungen, rosa wäre das Indiz für ein Mädchen gewesen.

Das Paar hatte seine Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht, seit Mai vorigen Jahres ist die Schwester von Kim Kardashian mit dem Musiker verheiratet. Die beiden haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.

