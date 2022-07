Sissi Hofbauer und Ben Melzer wollen 2023 vor den Traualtar treten. Location und Termin ihrer Traumhochzeit stehen bereits.

Sissi Hofbauer (26) und Benjamin "Ben" Melzer (35) wollen heiraten. Die TV-Stars haben sich für eine Trauung im Ausland entschieden, wie sie im Interview mit RTL erzählen. "Ben hat immer gesagt: 'Ich möchte das Meer sehen, aber nicht im Sand stehen'", erklärt Hofbauer. Die Hochzeit soll im Mai 2023 auf der griechischen Insel Santorini gefeiert werden. Eine Wedding-Planerin hilft dem Paar bei den Vorbereitungen.

Bei Instagram hatte Hofbauer Mitte Juni mit einem Urlaubsbild von der Insel ihren Followern erklärt: "Wir haben uns finally für eine Wedding Location auf Santorini entschieden! Kaum zu glauben, aber langsam kommen wir unseren Zielen und Wünschen immer näher." Im RTL-Interview gibt sie zudem Details zum Brautkleid preis.

Hochzeit in Weiß

"Ich werde auf jeden Fall in Weiß heiraten", erzählt die Reality-TV-Darstellerin. "Wir haben Konzept-mäßig so ein bisschen was Cooles eingebaut. Das verraten wir jetzt noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall in Weiß sein." Klassische Hochzeitstraditionen sind dem Paar ebenfalls wichtig: Die Nacht vor der Hochzeit werden sie getrennt verbringen und die Looks des jeweils anderen nicht vorher zu Gesicht bekommen.

Sissi Hofbauer, Schwester von Ex-"Bachelorette" Anna Hofbauer (34), lernte ihren Verlobten Ben, der mit 23 Jahren mit geschlechtsangleichenden Maßnahmen begann, als Mann kennen. Das Paar ist seit 2019 liiert, im März 2021 postete Hofbauer ein Pärchen-Bild, zu dem sie schrieb: "Ich habe Ja gesagt." Im Herbst 2021 zogen sie gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars" (RTL), 2022 sah man Sissi Hofbauer zudem im "Kampf der Realitystars" (RTLzwei).