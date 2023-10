Rebecca Loos arbeitete in Madrid als David Beckhams Assistentin, heute lebt sie mit ihrer Familie in Norwegen

In ihrer Netflix-Doku sprechen Victoria und David Beckham zwar über die Zeit, als Rebecca Loos öffentlich erzählte, eine Affäre mit dem ehemaligen Fußballstar zu haben, doch ein Schuldgeständnis macht Beckham nicht. Dafür bezieht Loos selbst erneut Stellung.

Rebecca Loos wurde Anfang der Nullerjahre zur meistgehassten Frau in Großbritannien. Warum? Weil sie öffentlich erzählte, mit Fußballstar David Beckham eine Affäre gehabt zu haben. Loos' Aussagen stürzten die Beckhams in die schwerste Krise ihrer Ehe, wie sie selbst in ihrer Netflix-Doku erzählen.

David Beckham: Rebecca Loos wehrt sich

Die Zeit, als ihre Beziehung monatelang in den Schlagzeilen war, hätte sich angefühlt, als würden sie "ertrinken", so die Designerin. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft erzählt, dass er sich "jeden Tag körperlich krank" gefühlt habe, während er und Victoria den Kampf um die Rettung ihrer Ehe geführt haben. Loos selbst hatte bereits angekündigt, sich erneut äußern zu wollen. Jetzt lies sie ihren Worten Taten folgen.

"Er macht sich selbst zum Opfer und lässt mich wie eine Lügnerin aussehen", sagte sie der "Daily Mail". "Die Geschichten waren furchtbar, aber sie waren wahr", so Loos über die damalige Berichterstattung der Klatschpresse. Victoria und David Beckham habe sie damals wie Barbie und Ken des realen Lebens empfunden, erzählt sie außerdem. Die beiden seien Superstars gewesen. Als gebürtige Spanierin sei die Wahl-Londonerin damals engagiert worden, um für Beckham in Madrid zu arbeiten. Sie kenne die Stadt so gut, dass sie dort als Taxifahrerin hätte arbeiten können, so Loos. Insofern sei sie die richtige Person für den Job gewesen.

Affärengerüchte

Sie sei damals dafür zuständig gewesen, den Beckhams ein passendes Zuhause zu finden sowie Spanischlehrer für den Fußballer und Schulen für die Kinder. Auch auf die Doku selbst kommt Loos zu sprechen. Am meisten habe sie gestört, dass Beckham darin sagt, wie sehr es ihn belastet habe, das Leiden seiner Frau zu sehen. "Weil er derjenige ist, der das Leid verursacht hat. Es war sein Verhalten. Es waren seine Lügen", so Loos. Sie hätte von Beckham erwartet, dass wenigstens ein wenig anerkenne, auch Fehler gemacht zu haben.

Bei einer Party habe sie Beckham außerdem mit anderen Frauen erwischt, behauptet Loos. Sie sei selbst vor Ort gewesen, als Victoria sie anrief, weil sie ihre Ehemann nicht erreichen konnte. Die Designerin habe Loos angewiesen, ihn zu suchen. Vor einem Schlafzimmer habe sie Beckhams Bodyguards stehen sehen, einem von ihnen zugeflüstert, dass Victoria am Apparat sei. Der Leibwächter sei ins Zimmer verschwunden. "Als er zurückkommt, ist David bei ihm. Ich kann das Model im Hintergrund auf dem Bett liegen sehen. Ich kann sehen, dass es ein Schlafzimmer ist. Ich war außer mir vor Wut und schaute ihn nur an, gab ihm das Telefon und sagte: 'Deine Frau.'"

Loos spricht außerdem über ihre eigenen verletzten Gefühle und erinnert sich daran, wie sie sich von Beckham hintergegangen fühlte. "Wir schrieben SMS und es wurde unanständig, es war lustig", erzählt sie im Interview. "Dann bekam ich plötzlich eine SMS von dem spanischen Bodyguard. Darin stand: 'Stopp. Er zeigt sie seinen Freunden und die lachen alle.'" Ein Ereignis, das sie zum Umdenken angeregt habe. "Ich war sehr verletzt und dieser Schmerz hat mich dazu gebracht, laisser-faire zu werden und mich nicht darum zu scheren, dieses große Geheimnis für ihn zu bewahren, wenn er mich so behandelt." Auch heute halte sie es für wichtig, sich zu äußern. Schließlich habe auch sie Kinder, die wissen, wie Google funktioniert und die unvorteilhafte Geschichten über ihre eigene Mutter lesen könnten.

