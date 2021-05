Sie feiern am Sonntag ihren ersten Muttertag

Rebecca Mir und Co. Sie feiern am Sonntag ihren ersten Muttertag

Rebecca Mir, Lena Gercke und viele mehr wurden in den vergangenen Monaten zum ersten Mal Mutter. Für sie steht nun der erste Muttertag an.

Seit einigen Monaten scheint in der Promi-Welt ein regelrechter Babyboom zu herrschen. Sowohl Katy Perry (36) als auch Gigi Hadid (26) und Sophie Turner (25) sind zum ersten Mal Mutter geworden. Und auch in Deutschland schwelgen viele prominente Damen im Babyglück. Diese Stars feiern am Sonntag zum ersten Mal Muttertag.

Power-Mama Lena Gercke

Lena Gercke (33) wurde am 6. Juli 2020 Mutter der kleinen Zoe. Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs und Partner Dustin Schöne (35) lebt die erste "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin in Berlin. Der kommende Sonntag wird für die Blondine der erste Muttertag. Wie sie ihn wohl verbringen wird? Gercke hält ihr Privatleben weitestgehend geheim.

Muttertag auf Cheyenne Ochsenknechts Bauernhof

Erst am 26. März brachte Ochsenknecht-Spross Cheyenne (20) ihre Tochter Mavie zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Freund Nino lebt sie in ihrer Wahlheimat Österreich - und das auf einem kleinen Bauernhof! Ihren ersten Muttertag wird die junge Mutter sicherlich für immer in Erinnerung behalten.

Auch für die ehemalige Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (40) ist der kommende Sonntag ein besonderer Tag. Die Ex-"Let's Dance"-Kandidatin wurde am 27. Mai 2020 zum ersten Mal Mutter. Ihre kleine Tochter Ruby Olivia stellt seitdem das ganze Glück der Sportlerin und ihres Ehemanns Kay Gregor dar.

Rebecca Mir ist erst seit Kurzem Mutter

Der 9. Mai könnte auch für Rebecca Mir (29) ein aufregender Tag werden. Bei der Moderatorin und ihrem Ehemann, "Let's Dance"-Profi Massimo Sinató (40), scheint der Spaß schließlich immer vorprogrammiert zu sein. Den lassen sie sich bestimmt auch am Muttertag nicht nehmen - gemeinsam mit ihrem im April geborenen Sohn.

Frisch gebackene Mama Jessica Paszka

Beinahe hätte Ex-"Bachelorette" Jessica Paszka (31) erst im nächsten Jahr ihren ersten Muttertag feiern dürfen. Schließlich brachte sie ihre Tochter Hailey-Su erst vor wenigen Tagen zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Johannes Haller (33) wird sie den Muttertag in ihrer Wahlheimat auf Ibiza feiern.

Model-Mama Barbara Meier

Lena Gercke ist nicht das einzige Topmodel, das 2020 Mutter wurde. Auch Ex-GNTM-Gewinnerin Barbara Meier begrüßte im Juli 2020 ihre Tochter Marie-Therese. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann (44) darf die rothaarige Schönheit ihren ersten Muttertag am kommenden Sonntag genießen.

Auch Baby-Mama Ann-Kathrin Götze darf feiern

Ann-Kathrin Götze (31) und ihr Ehemann Mario Götze (28) sind am 5. Juni 2020 Eltern des kleinen Rome geworden. Anders als andere Promi-Mamas zeigt die Influencerin ihren Nachwuchs gerne in den sozialen Medien. Ob sie wohl auch Einblicke in ihren ersten Muttertag mit ihrer kleinen Familie geben wird?