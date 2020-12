Rebecca Mir und Massimo Sinató erwarten das erste gemeinsame Kind. Die schöne Nachricht gab das Ehepaar Samstagabend auf Instagram bekannt.

Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (40) werden Eltern, wie sie mit einem identischen Foto Samstagabend (5. Dezember) auf Instagram bekanntgaben. Darauf zu sehen sind die beiden in herbstlicher Landschaft. Er - im braunen Ledermantel - umfasst sie - im orangen Strickkleid - von hinten. Beide halten die Hände an ihrem schon recht großen Babybauch. Er hat ein weiteres Foto gepostet, auf dem sie auf seinem Schoss sitzt und er ihren Bauch hält. Beide strahlen sich an - und Familienhund Macchia sitzt dieses Mal ebenfalls dabei.

"Mommy & Daddy to be. Danke, an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden", kommentiert Mir ihren Post. "Danke an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden. Daddy to be", schreibt Sinató.

Moderatorin Rebecca Mir und Profitänzer Massimo Sinató lernten sich bei der Tanzshow "Let's Dance" (RTL, 2012) kennen und verliebten sich. Seit 2015 sind sie verheiratet.