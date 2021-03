Bislang kannten wir sie als leicht pummelige Schauspielerin in Hollywood-Komödien. Doch mittlerweile hat Rebel Wilson tüchtig abgenommen - und strebt nun offenbar auch eine neue Aufgabe hinter der Kamera an.

Die meisten kennen Rebel Wilson als das lustige Pummelchen aus Komödien wie "Die Hochzeit unserer dicksten Freundin" oder der "Pitch Perfect"-Trilogie. Eine Rolle, die der 31-Jährigen schon seit Längerem nicht mehr schmeckt. Im Januar 2020 kündigte sie auf Instagram ein "Jahr der Gesundheit" an. Und hielt Wort: Rebel Wilson hat in den zurückliegenden Monaten mithilfe einer Ernährungsumstellung und einem Fitnessprogramm rund 20 Kilogramm abgespeckt und ist nun ein komplett anderer Typ.

Das bleibt nicht ohne Einfluss auf ihren Rollentypus. Als nettes Dickerchen, das immer für die Lacher sorgt, kommt sie kaum mehr infrage. Entsprechend hat die Australierin seit 2019 keinen Film mehr gedreht. Nun hat sie angekündigt, demnächst erstmals als Regisseurin arbeiten zu wollen. In einer Insta-Story nahm sie Bezug auf einen Artikel des Branchenmagazins "Hollywood Reporter". Der hatte berichtet, dass erstmals in der Geschichte der Oscars mehr als eine Frau in der Kategorie "Beste Regie" nominiert worden ist. Dazu gratulierte Wilson und versah ihr Posting mit dem Verweis: "Ihr habt mich dazu inspiriert, 2022 meinen allerersten Regie-Job zu übernehmen."

Rebel Wilson und ihr Bier-König

In den zurückliegenden Monaten hat die Schauspielerin ihre knapp zehn Millionen Follower auf Instagram ausgiebig an ihren Abnehm-Erfolgen sowie ihrem Liebesleben teilhaben lassen. Wilson hatte sich den elf Jahre jüngeren Jacob Busch geangelt, der aus einer der reichsten Familien Amerikas stammt: Die Buschs sind Erben des 1852 in St. Louis gegründeten Brau-Konzerns Anheuser-Busch. Auch Jacob Busch arbeitet in dieser Branche und führt mittlerweile seine eigene Brauerei. Sein eigenes Vermögen soll sich laut Forbes auf rund 100 Millionen US-Dollar belaufen.

Anfang des Jahres trennte sich Rebel Wilson von ihrem Partner. Nun hat sie offenbar ein neues Projekt ins Auge gefasst.

