Rebel Wilson und Charlotte Gainsbourg spielen gemeinsam in "The Almond and the Seahorse"

von Luisa Schwebel In ihrem neuen Film spielt Rebel Wilson anders als üblich eine ernste Rolle. Die Dreharbeiten mit Co-Star Charlotte Gainsburg hätten sie nachhaltig beeindruckt, sagt Wilson heute. Das liegt auch an ihrem Filmkuss.

Im Juni dieses Jahres sorgte Rebel Wilson mit einem Instagram-Posting für große Überraschung bei ihren Fans. "Ich dachte, ich wäre auf der Suche nach einem Disney-Prinz... aber vielleicht war das, was ich die ganze Zeit brauchte, eine Disney-Prinzessin", schrieb sie zu einem Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Freundin Ramona Agruma zeigt.

Damit machte Wilson nicht nur ihre neue Beziehung öffentlich, sondern auch, dass sie nicht nur auf Männer steht.

Rebel Wilson: Dieser Filmkuss veränderte ihr Leben

Die erste Frau, die sie je geküsst hat, war allerdings nicht Agruma, wie Wilson jetzt in einem Interview mit dem Branchenmagazin "Hollywood Reporter" verrät. Sondern es war Charlotte Gainsbourg, ihr Co-Star in ihrem neuen Film "The Almond and the Seahorse". "Ich hatte schon einmal eine Situation mit einer Frau gehabt, aber keine sexuelle Beziehung, und wir hatten uns nicht geküsst oder so", erinnert sich die Australierin in dem Interview.

Am Ende hat die Rolle offenbar ihr Leben verändert. Denn: "Nachdem ich sie beruflich geküsst hatte, dachte ich, vielleicht sollte ich das auch privat machen und sehen, wie es läuft, und das habe ich dann auch getan. Das war 2021, und Ende 2021 habe ich dann Ramona getroffen", verrät Wilson, die man sonst eher in Comedy-Rollen kennt. In "The Almond and the Seahorse" spielt Wilson eine Archäologin, die nach einer schlimmen Verletzung ins Leben zurückfindet und mit einer Frau (Gainsbourg) anbandelt.

Erpressung führte zum Coming Out

"Wenn ich nicht die Erfahrung mit Charlotte oder die Erfahrung mit der anderen Frau gemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich Ramona jemals getroffen hätte. Diese Erfahrungen haben mein Herz für diese Möglichkeit geöffnet", erklärt Wilson selbst.

Und offenbar ist der Effekt einer Rolle auf das Privatleben unter Filmstars keine Seltenheit. "Ich habe eine andere befreundete Schauspielerin, die in einer Show eine Frau küssen musste und dann für eine Weile lesbisch wurde", verrät Wilson. "Und einer anderen Schauspielerin, die ich hier in Amerika kenne, ist das Gleiche passiert. Es gibt sogar ein paar, von denen ich weiß. Daran hatte ich vorher nicht gedacht, weil ich nur mit Männern ausgegangen bin."

Dass Wilson ihre Beziehung im Juni überhaupt öffentlich machte, war nicht ihre eigene Entscheidung. "Ein Journalist in Australien schickte eine E-Mail mit der Drohung, die Geschichte zu veröffentlichen", erzählt sie dem "Hollywood Reporter". Schließlich entschloss sich die 42-Jährige, selbst Stellung zu ihrem Privatleben zu beziehen.

Quelle: "The Hollywood Reporter"